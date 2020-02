Karolína Plíšková si před US Open zatrénovala s legendou a nynějším komentátorem Johnem McEnroem! • Instagram

Karolína Plíšková vyráží do Austrálie konečně vyhrát grandslam • Mária Rušinová/Sport

Plíšková vyhrála trofej v Brisbane už potřetí, poprvé to dokázala roce 2017. Celkem si připsala 16. turnajové vítězství v kariéře. Díky tomu si upevnila pozici světové dvojky a zároveň druhé nasazené pro blížící se grandslam Australian Open. • profimedia.cz

Maximem Karolíny Plíškové na Australian Open je loňské semifinále. Jak to bude letos? • Reuters

Půvabná Barbora Strýcová by z pohybové výchovy dostala jedničku s hvězdičkou • Instagram

Barbora Strýcová prožila životní Wimbledon. Ve čtyřhře získala titul, v singlu se dostala do semifinále • Barbora Reichová (Sport)

Tak tohle je bomba! Český tenis by na olympiádě v Tokiu mohl ve čtyřhře reprezentovat i pár Karolína Plíšková (27) – Barbora Strýcová (33). Přestože spolu byly na nože, obě Blesku potvrdily, že jejich spolupráce je reálná!

Vysoká ranařka a malá šikulka. Jejich kouzlo ve čtyřhře neskutečně fungovalo ve Fed Cupu, jenže na podzim roku 2017 přišel velký rozkol. Plíšková »odloudila« Strýcové kouče Krupu a ta to nevydýchala. „Byl to podraz! Už nejsme kamarádky!“ hysterčila Bára. Přestože se časem emoce uklidnily, debla už od té doby spolu nikdy nehrály.

Jenže teď je tu olympijské lákadlo, kde se jejich partnerství opět nabízí. „Kromě dvouhry bych si v Tokiu ráda zahrála i čtyřhru. Myslím, že i tam by šance na medaili mohla být,“ prozradila Plíšková a jako první promluvila o spojení se Strýcovou. „S Bárou jsme vyhrály dost důležitých bitev ve Fed Cupu, je to určitě varianta. Necítím mezi námi žádnou nevraživost a sportovní výsledek by měl být na prvním místě. Jsme profesionálky,“ řekla Blesku.

Reakce Strýcové? Určitě není proti! „Samozřejmě nevím, jaká bude nominace na olympiádu. Pokud by došlo k tomu, že budeme nominované obě, myslím si, že bychom byly dobrým párem. Přece jenom jsme spolu vyhrály několik těžkých zápasů,“ vzkázala Blesku z katarského Dauhá, kde válí s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej. Tu si na Hry vzít nemůže, je potřeba se dát do kupy s nějakou krajankou. Proč ne s osvědčenou Plíškovou?

Dlouho to přitom vypadalo, že na olympiádě se neobjeví ani jedna z nich. Strýcová se rozloučila s fedcupovou reprezentací, která je jednou z podmínek účasti, zvažovala konec kariéry a založení rodiny. Jenže famózní výsledky z posledního roku a pozice deblové světové jedničky ji přiměly názory přehodnotit a najednou se před ní objevilo lákadlo jménem Tokio. „Moc ráda bych se potřetí zúčastnila olympiády, nechala bych na kurtu úplně všechno,“ slibovala s tím, že se vrací i do Fed Cupu.

Plíšková přistupovala k obřímu sportovnímu svátku vlažně, kvůli nabitému programu v klidu obětovala i minulé Hry v Riu. Dlouho napínala fanoušky i nyní, než vzkázala: „Pokud tělo vše zvládne a nebudu zraněná, tak pojedu! Chtěla bych alespoň jednu olympiádu v životě zažít.“ Když už tam pojede, chce si přivézt medaili. A ta ze čtyřhry se Strýcovou po boku se rýsuje hodně reálně!