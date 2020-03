Křehká biatlonistka Davidová a závody bez diváků: Vyzkouší to naostro!

Markéta Davidová předvedla ve smíšené štafetě velmi solidní výkon, který by ráda převedla i do dalších závodů • Petr Slavík (Český biatlon)

Prázdné tribuny pro desetitisíce diváků, kolem tratí 4,5 kilometrů plotů a ochranka, která má zabránit divákům dostat se k tratím. Kvůli obavám z koronaviru je Nové Město na Moravě biatlonové veřejnosti zapovězeno. Nezvyklé a hodně zvláštní podmínky si závodnice vyzkoušely v tréninku, teď je naostro při sprintu zažije i Markéta Davidová.

Jaké to bude jet Světový pohár v tréninkových podmínkách?

„Popravdě si to úplně nedokážu představit. Ale asi to nebudou zrovna veselé závody. Start je navíc pozdě odpoledne za tmy, bez lidí to tu vypadá trochu jako město duchů.“

Bude pro vás těžké se na závody motivovat, když nebudete mít za zády bouřící fanoušky?

„Budu muset, nic jiného mi nezbude. Rozhodně to bude těžší, než kdyby bylo vyprodáno. Ale na druhou stranu jsou ve Světovém poháru závody, kam skoro nikdo nechodí ani normálně, takže bych s tím snad velký problém mít neměla.“

Co na rozhodnutí vlády o biatlonovém víkendu bez diváků vůbec říkáte?

„Já asi nejsem ta pravá, kdo by se k tomu měl a chtěl víc vyjadřovat. Přijde mi to zvláštní, ale musíme to respektovat.“

Koronavirem se nakazil německý fanoušek, který byl na MS v italské Anterselvě. Bojíte se o své zdraví?

„On to nemusel přivézt zrovna z Anterselvy, stejně jako chřipku to můžete chytit kdekoliv. A pokud už to mají třeba i nějací závodníci nebo členové realizačních týmů, stejně s tím nic neuděláme. Nějaké téma to tu je, ale já strach určitě nemám.“

Z Itálie máte medaili ze smíšené štafety. Co byste si ráda odvezla z Nového Města?

„Ambice na konkrétní umístění nemám. Budu ráda, když dobře zastřílím a dobře se mi pojede na lyžích.“

Do konce sezony zbývají už jen tři zastávky Světového poháru. Už máte v hlavě volno?

„Konec už tak trochu vyhlíží každý (směje se). Sezona je dlouhá, od listopadu jedeme prakticky v kuse. Ale rozhodně mám motivaci na všechny zbývající závody!“

A plány na dovolenou máte taky?

„Po sezoně budeme mít měsíc volno, tak uvidíme, co všechno se stihne. Určitě škola, krátká dovolená taky. Myslím, že to bude zasloužené.“