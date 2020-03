Lukáš Pešek o strachu: Dítě všechno změnilo, 90 procent motorkářů neumí brzdit!

V červenci to budou tři roky od chvíle, co motocyklový závodníku Lukáše Pešek ukončil kariéru, od té doby vede svoji vlastní motoškolu. Zatímco na trati při závodě nikdy neměl strach, silnice je něco úplně jiného, prozradil v rozhovoru s Michalem Hrdličkou. Pořad Česká ulička sledujte na O2 TV Sport v pondělí od 23 hodin a dozvíte se Peškův názor na Karla Abrahama i Valentina Rossiho. A proč se rozloučil s miliony od příbuzného bývalé přítelkyně?

Svůj životní závod zajel před třinácti lety v Brně, kde se dostat na pódium. Při oslavě třetího místa vylezl na plot tak šikovně, až si propíchnul nohu. Tehdy kašlal na pověst klidného jezdce. A ani tehdy neměl strach.“

„Strach jsem při závodě nikdy neměl. Kdybych ho měl, tak bych to nemohl dělat. Ale spousta věcí se změnila, teď už ho mám a vidím to jinak,“ prozradil Michal Hrdličkovi v pořadu Česká ulička Lukáš Pešek.

Z kariéry se stala regulérní práce. Lukáš Pešek dnes má motoškolu, učí nadšence na okruhu i v provozu a pomáhal i Besipu v kampani Limit.

„Začal jsem využívat motorku hodně v provozu a vidím, jak je to nebezpečný oproti okruhu.. Když se mi narodilo dítě, všechno se změnilo. Setkávám se se stovkami motorkářů a 90 procent z nich neumí zabrzdit a efektně zatočit. Vím, že se musím vrátit domů. Když chcete jezdit rychle, jděte na okruh. V provozu nejste jen za sebe!“ radí.

Přitom neplatí, že nejvíc nehod zaviní mladí a bezohlední motorkáři.

„Paradoxně mladí lidé nedělají takové chyby jako ti starší. Riziková skupina motorkářů je 35 – 50 let. To jsou lidi, kteří v mládí měli pincka (Jawu Pionýr, pozn. red), pak neměli peníze, rozjeli si firmy, teď si můžou koupit motorky a koupí si tu nejrychlejší, ale vůbec nemají zkušenosti,“ varuje.

Silné jsou i dnes tak populární skútry a „vespy.“ I na ty je potřeba se vybavit. Outfit ve stylu žabky, trenky, tričko rozhodně nestačí. „Mám ji taky a jede taky přes stovku. Je potřeba se na to správně obléknout. Měl bys mít správnou helmu, zavřenou, rukavice a bundu s chrániči, ideální i kalhoty.“

