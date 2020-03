Fotograf sportovců Pýcha: Sestry Plíškovy hlídala maminka. Oblečení tam je!

Patří mezi českou fotografskou smetánku. Známý fotograf Ondřej Pýcha už řadu let fotí české sportovní hvězdy, ale i další celebrity. Díky své profesi si vybudoval řadu zajímavých kontaktů a neotřelých příběhů. O řadu z nich se podělil v dalším díle pořadu Česká ulička s Michalem Hrdličkou, kterého zaujala především dvoustrana v Pýchově knize s vysvlečenými sestrami Plíškovými. „Myslím, že tam nějaké oblečení bylo,“ smál se Pýcha. Celý díl sledujte na O2 TV Sport dnes v 21:30.

Fotografie nahých sester Plíškových vznikla ještě v době, než Hrdlička s Karolínou tvořili pár. „Byl jsem v dálce a nepřibližoval se. Dokonce jsem byl střeženej maminkou. Hlídala to zpovzdálí, takže můžeš být v pohodě, stoprocentně,“ smál se Pýcha.

Hrdlička si na oplátku pochvaloval péči maminky své nynější manželky a švagrové Kristýny. „Neviděl jsem nic. Maminka to hlídala celou dobu. Byla na vícero foceních a vždycky byla výborným supportem pro obě strany, jak pro holky, tak pro mě,“ dodal fotograf.

Pýcha se následně rozmluvil o intimitě při fotografování. „Dost lidí se chce na focení dostat jenom, aby po očku sledovalo, jak to probíhá. Nebo mě oslovují lidi z branže, jestli by se mohli přiučit. Přiznám se, že se tomu trošku bráním. Ne kvůli sobě, osobně s tím problém nemám, ale myslím, že lidi, co jsou před fotoaparátem, mají rádi svůj klid a komfortní zónu,“ vysvětlil.

„Každý člověk je rušivý element. Dokonce říkám, že lidi, kteří se ode mě nechávají fotit, mě dokážou odbourat tím, že mezi námi je ten fotoaparát, který mi minimálně překrývá obličej. Takže se dá říct, že nejsme v přímém očním kontaktu celou dobu a snažím se to spíš jako by nažhavit verbálně,“ dodal Pýcha.

V pořadu Česká ulička se podělil i o další příhody. Třeba když chtěl vyfotit Pavla Nedvěda v centru Turína a během pár minut u nich bylo několik stovek fanoušků. Nebo jak se stal terčem paparazzi při jedné akci s Chelsea či jak lovil „selfíčko“ s Romanem Abramovičem. Celý díl dnes v 21:30 na O2 TV Sport!