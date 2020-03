S tenisáky se to musí umět. Bouchard to dotáhla až na 5. místo v ženském žebříčku. • Instagram

Kyrgios poslední dobou dělá vše proto, aby svoji pověst nezkrotného bouřliváka odsunul do zapomnění. Stále se ale nezbavil svých blikanců kompletně. • Reuters

Australský tenista nastoupil do utkání osmifnále Australian Open s Rafaelem Nadalem v dresu zesnulého Kobe Bryanta • Twitter

Kanadská »femme fatale« Eugenie Bouchardová (26) se v karanténě sama nudí a tak si nedopustila rozverně na sociální sítě napsat, že s přítelem by to jistě byla větší zábava. Jak se dalo předpokládat, tak se okamžitě strhla lavina nabídek, mezi kterými vyčnívalo jedno jméno. Do boje o svůdnou krasotinku se zapojil i australský bonviván Nick Kyrgios (24).