Nejistý osud domu Dany (†97) a Emila (†78) Zátopkových v pražské Troji: Čeká vilku demolice?

I když je Zátopkové 94 let, stále je vitální a ráda se směje. • Blesk - Martin Sekanina

Oštěpy Dany Zátopkové se postupem let měnily na košťata, věšáky na prádlo... • Michal Beránek, Sport

Co bude s domkem Zátopkových? • Martin Sekanina (Blesk)

Dana a Emil Zátopkovi vilku v pražské Troji sami postavili a 30 let v ní žili. Co ji čeká teď? • koláž iSport.cz

Sami ho postavili, 30 let v něm žili a paní Dana (†97) ho prodala až osm roků poté, co zemřel její Emil (†78). Domek v pražské Troji vypadá stále tak, jak ho Zátopkovi opustili. To se však po úmrtí oštěpařky může změnit.