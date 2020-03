Je prvnička! S playboyem »Méďou« čekají dcerušku na konci července, takže ten pátý měsíc těhotenství dává o sobě vědět. „Sedm kilo nahoře. Moje štíhlé tělo už je jen černobílá vzpomínka,“ napsala modelka Nicole snad trošku rozmrzele k fotce s bříškem.

No jo, děvenko, takhle je to v přírodě zkrátka zařízeno a neboj, zase se dočkáš postavičky jako ze žurnálu. „Strašně moc se s Nikčou na holčičku těšíme. Chceme rodit doma v Praze,“ prohodil nastávající otec Petr. Pořídil pro své holky luxusní kvartýr s výhledem na Hradčany, na Karlův most a na Petřín.