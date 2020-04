Postava, na které by se dal najít každý sval přesně vyrýsovaný, není určitě zadarmo. Bývalý záložník poctivě dře i nyní, kdy už to dělá jen sobě pro radost. V době koronavirové krize ukázal svůj trénink v parku a přidal k němu motivační vzkaz. „Jediná osoba, se kterou můžete bojovat o to být lepší, je vaše včerejší já. Vždy buďte soustředění! Jedeme!“

Přestože už je Zé Roberto v pokročilém věku, tak kopačky pověsil na hřebík teprve před dvěma lety. Není divu, že při své fyzické kondici dokázal hrát takto dlouho. Když byl na toto téma dotázán, tak uvedl následující recept na sportovní dlouhověkost. "Nemám žádné zlozvyky. Nepiji alkoholické nápoje, nekouřím, jím velmi dobře a kvalitně spím. Mám svou rodinu, což je moje největší jistota. Myslím, že to jsou důležité faktory k možnosti hrát fotbal na nejvyšší úrovni i v takovém věku." Ve své kariéře prošel velkokluby, jako jsou Real Madrid či mnichovský Bayern a odehrál i 85 zápasů za reprezentaci Brazílie.