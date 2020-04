Premier League | Mírová smlouva v Anglii? Kluby řeší, jak zabránit ztrátě naštvaných hvězd | iSport.cz

Premier League i další soutěže v Anglii dál stojí, budoucnost je aktuálně nejistá. A vážná situace vyžaduje zásadní kroky. Britský server Daily Mail přinesl informace o unikátní „mírové“ dohodě, kterou by společně mohly podepsat nejlepší kluby. Cíl? Prostý. Zabránit hráčům, aby ve složité době snižování platů hledali lepší angažmá u konkurence.

Pandemie koronaviru dál blokuje takřka všechny sportovní akce na světě. Kdy by se zase mohly naplno rozjet třeba elitní fotbalové soutěže? Konkrétní datum zatím oficiálně nikdo neví. Nejoptimističtější zprávy jdou z Německa, kde uvažují o restartu bundesligy už 9. května.

Kluby po celém světě každopádně prakticky ze dne na den přišly o podstatnou část příjmů a v důsledku toho sahají k nejrůznějším úsporným opatřením. Ano, třeba i ke snižování hráčských platů.

A právě toho se podle se serveru Daily Mail obávají přední týmy z anglické Premier League. Proto uvažují o historické dohodě, která by znamenala, že fotbalisté nemohou odejít do konkurenčního mužstva. Žádná vyjednávání, žádné vylepšené nabídky, zkrátka úplný klid přestupových zbraní.

Do určité „mírové smlouvy“ by měly být zainteresované i celky z Championship, druhé nejvyšší soutěže. Kluby chtějí zabránit tomu, aby naštvaní hráči, kterým bude kvůli koronavirové krizi dočasně snížen plat, hledali lepší angažmá jinde. Aktuálně prý o odkladech výplat probíhají jednání.

Zdroje Daily Mailu hovoří o tom, že v polovině května by se týmy mohly vrátit do tréninkového procesu. Pokud ovšem v té době bude ostrý start zápasů dál v mlze, kluby zřejmě podniknou další úsporné kroky, které by se fotbalistům nemusely zrovna líbit.

„Klidně můžeme skončit v situaci, kdy kluby budou nějakým způsobem porušovat smlouvy. A hráč v tu chvíli může říct: Fajn, pokud mi nezaplatíte, půjdu jinam. Společnou dohodou chceme docílit toho, aby krize nikdo nevyužíval,“ řekl Daily Mailu nejmenovaný manažer druholigového týmu s tím, že všechny celky vlastně budou na jedné lodi.

Podle něj je zatím vše ve fázi průzkumu, ale pokud se situace nezlepší, může k dohodě skutečně dojít. Dočkáme se tedy léta, během kterého hráči mezi anglickými kluby vůbec nebudou přestupovat?