Oblíbenec, nebo luxus. Chicago chystá zemětřesení, půjde o Satoranského? | iSport.cz

Temná éra Chicago Bulls končí. Co to znamená pro Tomáše Satoranského?

Zatímco zbytek NBA spí, v Chicagu započal úsvit nové éry. Jejím konstruktérem bude Arturas Karnišovas (48), Litevec, který udělal dechberoucí kariéru v zámořském basketbalu. Až jako funkcionář, za hráčských časů zářil především v dresu Barcelony. Evropský pohled na basketbal, minulost v katalánském klubu – to vše pojí nového šéfa Bulls s Tomášem Satoranským. Ale pozor, v hráčských časech proslul Karnišovas coby tichý zabiják. Bez hnutí brvou ničil soupeře a vše, co stálo v cestě jeho cílům.

Pár dní sedí v úřadě ředitele hráčských operací Chicaga Arturas Karnišovas, a už udělal v zatuchlých kancelářích Bulls pořádný průvan. Tak, jak se na Windy City sluší. Dal výpověď dosavadnímu generálnímu manažerovi Garu Formanovi, svého předchůdce Johna Paxsona přijal z úcty k jeho dlouholetému působení v klubu do role poradce. A také začal přivádět své lidi – experta přes smlouvy a platový strop J. J. Polka a Pata Conellyho, bystrý mozek přes skauting.

Dalších čekajících úkolů je spousta. Mimo jiné vybrat toho pravého generálního manažera, rozhodnout o osudu kouče Jima Boylena a udělat inventuru kádru.

V Chicagu se čeká personální zemětřesení. Jak se dotkne Tomáše Satoranského? Když Karnišovas při telekonferenci s chicagskými žurnalisty popisoval, jaké vlastnosti na hráčích nejvíc oceňuje, jako by líčil českého basketbalistu. „Líbí se mi vysoké tempo hry, putování míče z ruky do ruky. Preferuji basketbalisty, kteří jsou schopní nastupovat na více pozicích, mají vysoké basketbalové IQ a hrají pro druhé,“ řekl Litevec.

Nikdo z týmu Bulls téhle charakteristice neodpovídá lépe než „Saty“, lepidlo týmu na hřišti i v kabině. Dedukovat, že se nyní upevní jeho role u Bulls, lze však těžko. „Zásadní otázkou je, jestli si Karnišovas nechá trenéra. Zůstane Jim Boylen, nebo ne? Bude chtít nové koště, nebo dá Boylenovi šanci? Pokud by přišel někdo nový, je otázka, jakým způsobem si Saty s trenérem sedne. Vztah hráč – trenér má větší váhu než vztah hráče s managmentem,“ soudí Jiří Zídek, Karnišovasův vrstevník a málem i spoluhráč na univerzitě v Seton Hall, která českého dlouhána rekrutovala.

Potkávali se i ve španělské ACB lize. Zídek jako hvězda Realu Madrid, Karnišovas coby vůdce Barcelony. Litevcovou hlavní cílovou stanicí však zůstala Amerika. Když v osmnácti odcházel jako první basketbalista SSSR na americkou univerzitu, musel čekat i na povolení od KGB. Stejně cílevědomě si šel za svým po kariéře. Nejdříve pracoval v kancelářích vedení NBA, poté coby mezinárodní skaut Houstonu a od července 2013 doteď jako generální manažer Denveru. „Chtěl prorazit v NBA a to se mu povedlo, což je neuvěřitelný,“ smeká Zídek.

Karnišovas v Chicagu, jedné z nejtradičnějších basketbalových bašt v USA, povýšil do funkce ředitele hráčských operací. Rodina Reinsdorfových ho najala a čeká od něj vizi na příštích 10 až 15 let. Tichá mluva, inteligence a člověk, co má vždy dlouhodobý plán, takový je prý rodák z Klajpedy. S druhým nejmladším týmem ligy má velké úmysly. Bude do nich zapadat Satoranský, kterému bude v říjnu 29 let a jenž přišel v posledních odehraných zápas o místo v základní pětce?

V individuální produktivitě je Satoranský na chvostu mezi prvními rozehrávači klubů NBA, s platem 10 milionů dolarů za rok je zase luxusem mít ho na lavičce. Právě vysoká smlouva může být nakonec pro českého basketbalistu přítěží i důvodem k trejdu.

„Kvalita se vždycky ukáže. Tomáš je kvalitní hráč a svoje si vybojuje a odehraje na hřišti. Samozřejmě musí mít trochu štěstí, ale myslím si, že už svoje kvality prokázal v Seville, Barceloně i Washingtonu. Tenhle rok měl v Chicagu silnější zápasy a slabší zápasy, ale ten tým byl takový, jaký prostě byl,“ nemá o Satoranského budoucnost v NBA velkou starost Zídek.

Že bude začínat zřejmě znovu od nuly, naznačují chicagská média, podle kterých je pouze otázkou času, kdy trenér Jim Boylen dostane padáka. Každý zaměstnanec Bulls musí být nachystaný na zemětřesení, které ještě přijde…