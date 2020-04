Bude to jejich první. Šťastně se jím uzavře kruh pikantních vztahů stopera, který právě přebývá ve svém anglickém sídle a kvůli karanténě nestihne pondělní start skupinových tréninků v Mladé Boleslavi.

Tuze rozkošná Emma vystavuje požehnané bříško paprskům sluníčka nad Albionem. Dan kousek od ní drandí na rotopedu a syn Danny mu před domem myje vodou z hadice auto. Idylka v separaci, jako příjemný dozvuk »Puďovy« čtyřleté štace v Sheffield Wednesday.

Přišel tam s českou partnerkou Verčou, jenže ta se mu za kanálem La Manche zakoukala do pilota Drewa Fletchera. To už měli k Dannymu dcerku Elly. Pak přeskočila jiskra vášně mezi Danem a Drewovou bývalkou Emmou. Ti dva spolu si také pořídili klučinu a holčičku, takže dnes se oba páry střídavě starají o všechny potomky. Funguje to náramně!

„Ze začátku to nebylo jednoduchý, ale všechno se dalo do pohody. S Verčou nemáme problém,“ pověděl Blesku Daniel Pudil. „Beru si děti, kdy potřebuju, se všemi se snažím vyplnit čas co nejlépe a plánujeme spoustu věcí. Snažím se být v Anglii co nejčastěji. Mám tam barák a Emmu,“ usmál se sympaťák každým coulem. V příštích týdnech a měsících bude stáčet oči na vzdálenost 1150 kilometrů ještě častěji.