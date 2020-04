Trápení tenistky Vondroušové. Tenhle rozchod ji stál miliony!

Mladičká tenistka, která na loňském French Open šokovala finálovou účastí, se pro server Bezfrází.cz rozpovídala o bývalém manažerovi, který českou kometu přišel na pořádný majlant. Vztahy s člověkem, jenž českou hvězdičku v 15 letech objevil, zdaleka nebyly ideální. „Tlačil na mě, abych hrála co nejvíc turnajů. Šlo mu jen o to, abych vydělávala,“ posílá Vondroušová drsné obvinění s tím, že manažerovi šlo 20 procent z odměn. „Lidsky to šlo do háje,“ popsala hráčka, proč se nakonec rozhodla ze smlouvy vyplatit.

Vondroušovou to vyšlo na 9 milionů korun. „Musela jsem si vzít právníka. Na společných sezeních dělal manažer velké dusno, ale nakonec přistoupil na dohodu. S mámou jsme pak musely počítat, jestli zvládnu dojet sezonu. Bylo to docela maso a vyšlo to na koruny, zachránilo mě, že jsem uhrála tři kola na US Open,“ vzpomíná tenistka.

A kdo je onen tajemný muž? Zdroje Aha! se shodují, že jde o Vladimíra Houdka z agentury Sport Towers Prague. „Já se k tomu nebudu vyjadřovat,“ reagoval na dotazy. Od trpkého rozchodu uplynuly už dva roky, ale v tomhle souboji se ještě všechny rány nezahojily...