Šádek se stará o Vondroušovou: Můžu jí dát na zadek. Fotbal (zatím) nepustí | iSport.cz

Kočíruje Michaela Krmenčíka nebo Davida Limberského a další plzeňské fotbalisty. Od nového roku však má boss plzeňské Viktorie Adolf Šádek vliv i na kariéru tenistky Markéty Vondroušové. Co za tím stojí? Rodinná pouta. Dvacetiletá hráčka, jež už to dotáhla do finále French Open, je totiž Šádkovou neteří. „Pokud bude mít Markéta štěstí na zdraví, v první desítce na světě by být mohla,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium. „Určitě na ni má,“ dodává vzápětí.

Když se plzeňský generální manažer Adolf Šádek stavil na tenisové Štvanici za Markétou Vondroušovou, její trenér Jiří Hřebec zahalekal: „Tak ty půjdeš do Barcelony, děvenko?“

Nevšední spojenectví napříč sporty budí zaslouženou pozornost. Šádek vystřídal jako zástupce pro český trh Jana Koukala, bývalého squashistu, o běžný servis se podle všeho postará společnost další fotbalové figury, hráčského agenta Ondreje Chovance. Ve světě se o Vondroušovou stará gigant Octagon.

Prozraďte, jak se to přesně seběhlo, že jste se stal manažerem Markéty Vondroušové?

„Jsme příbuzní, její máma je má sestřenice. A Markéta neteř. Takhle mi to alespoň říkají lidi, protože co se týče těchhle věcí, já končím u druhého pokolení... (směje se) Jsme rodina, blízká rodina. Všechny oslavy nebo Vánoce trávíme spolu na rodinných sešlostech. Není to tak, že víte, že někde máte příbuznou, a dvacet let ji nevidíte. Ke spolupráci v tenise to pak už spělo nějakou dobu. Markéta mi několikrát řekla: 'Tak mi dělej manažera ty'. A já odpovídal: 'Zbláznila ses, nemám na to čas.' Ale už je dospělá ženská a umí si říct, co chce.“

Tak si zase jednou řekla o vás...

„Když vám to poví dvakrát třikrát a jde o člověka, kterého máte rád, tak do toho jdete. Cítíte to jako... Ne že by to byla povinnost, nedělám to ani pro peníze. Máme prostě blízký vztah. Tak dlouho mě v dobrém slova smyslu Markéta a její máma tlačily, až jsem řekl, že se budu snažit pomoct. Když Markétě končila spolupráce s Janem Koukalem, o Vánocích jsme se dohodli. Na rok.“

Co to bude z vaší strany obnášet?

„Chci přispět k tomu, aby po půlročním zranění (zánět v levé ruce) zase najela do normálních kolejí. Nechci říct, že by Honza Koukal dělal svou práci špatně