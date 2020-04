Změnilo se něco ve vašem životě po nemoci?

„Co se týče zdravotního hlediska , vůbec nic. Průšvih je, že se mi změnil pracovní život. Jsem podnikatel, mám restauraci, zároveň trénuji boxery a veřejnost v Praze i Ústí. V tuhle chvíli nemám téměř žádnou práci.“

Co vám blesklo hlavou, když se u vás nemoc potvrdila?

„Očekával jsem, že se to zhorší a budu mít nějaké příznaky. Žádný vítr jsem však z koronaviru neměl. Spíš jsem byl překvapený, jelikož jsem trénoval, dokud jsem o možnosti nakažení nevěděl, a cítil se stoprocentně fit. Hlavou mi bleskly myšlenky, aby to nechytila rodina, ale strach o sebe jsem neměl.“

Prý jste dlouho ani nevěděl, že váš svěřenec, od kterého jste virus chytil, je nakažený.

„Přesně. S dotyčným jsem se setkal v úterý 10. března na tréninku. On se pak cítil špatně, ale až v sobotu se dozvěděl, že je pozitivní. V tu chvíli mi volali z hygieny, že otestují i mě. Jenže já byl bez příznaků. Že mám koronavirus, mi navíc oznámili až v úterý večer. Následující dny jsem se cítil v pohodě a neviděl jsem důvod, abych se držel od své rodiny. Stejně jsem s nimi byl do té doby v úzkém kontaktu. Nakonec jsem měl pouze jeden den lehce zhoršený zdravotní stav, to znamená zvýšenou teplotu a cítil se unavený. Rodinu jsem dokonce vůbec nenakazil, testy měla negativní.“

Zaskočilo vás to?

„Pohybujeme se v panelákovém bytě, proto mě to hodně, ale mile, překvapilo. Já ale nevím o nikom ze svého okolí, kdo by byl kvůli mně pozitivně testován. Skoro mi to přijde zvláštní, viděl jsem se se spoustou lidí.“

Jak reagovali, když se o vás dozvěděli?

„Nevím o nikom, kdo by na mě byl nepříjemný nebo panikařil, když jsem to dotyčnému oznamoval. Spíš to bylo nepříjemné, protože jsem se potkal s plno lidmi, sportovci, vedením města a podobně. Mrzí mě, že jsem jim zkomplikoval práci, ale nikdo na mě nebyl naštvaný. Ani by neměl, já to nevěděl. Já se také nezlobím na toho, kdo mě nakazil.“

Přesto se na sociálních sítích spustila vlna nenávisti vůči vaší osobě.

„Ukázalo se, že hodně lidí panikaří, spousta reakcí bylo neadekvátních. Dokonce mě to donutilo podat nějaké trestní oznámení, protože více osob tvrdilo, že se pohybuji venku a podobně, což jsem během karantény rozhodně nedělal!“

Měl jste být prý venku i v době, kdy už jste měl pozitivní test…

„To jsou naprosté nesmysly. Doneslo se toho ke mně více. Když jsem pak viděl na Facebooku vyjádření od jedné konkrétní osoby, že se pohybuji po sídlišti, už jsem to nevydržel a podal trestní oznámení. Jedná se o šíření paniky a postihuje to nejen mě, ale celou rodinu. Když pak dětem někdo píše hanlivé věci, není to příjemné.“

Vyhrožoval vám někdo?

„Na Facebooku mi někdo psal, že by mě nejradši zmlátil. Sice prý ví, že to neklapne, ale chtěl by mi dát do huby. Podle dalších zase ohrožuji svoji rodinu.“

Jak jste s manželkou a třemi dcerami trávili karanténu?

„Nic moc jsme nedělali. Občas koukali na televizi, zahráli jsme si karty i další společenské hry. Já si asi po dvou letech uklidil na pracovním stole, kde jsem měl dvacet centimetrů různých papírů. Tyhle dny však byly nepříjemné, museli jsme spoléhat, že nám někdo přinese nákup. Navíc panovalo hezké počasí. Manželka dokonce vyhodila na balkon matračku, na kterou jsme si občas lehli a třeba se opalovali.“

Co děláte nyní, když jste zdravý?

„Třeba chodíme po dvou do mojí posilovny, kde si zatrénujeme se svými svěřenci. A kvůli nízkým tržbám občas pracuju v hospodě. Prodáváme zbytky piva a tak dále. Jinak jsem hlavně doma a dělám přes počítač.“