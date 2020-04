Jít mu to s hráči jako s ženskými, možná by nebyl bez práce! Bývalý fotbalový kouč Arsenalu Unai Emery (48) táhl během londýnského angažmá dva vztahy najednou. Ani jedna z jeho lasiček mu na nevěru nepřišla!

Zatímco v britské metropoli mu dělala společnost půvabná podnikatelka Sacha, s níž se stihl dvakrát rozejít, do rodného Španělska létal bývalý záložník za blondýnkou Lucilou, majitelkou tamního baru. S tou si prý užíval už před podepsáním smlouvy s Kanonýry, kde dostal loni v listopadu po roce a půl padáka!

„Cestovali po celém světě, žili jako manželé. Přes deset let, od chvíle, co se Emery rozvedl se skutečnou manželkou Luisou. A jsou spolu i teď,“ šokoval pro deník The Sun zdroj blízký španělské divě. No, tak jen aby záletníka Unaie také brzy neposlala k vodě...