Brutálně ukončil soupeři kariéru, v 50 letech se vrací k hokeji. Kouč: Půjde příkladem

Do paměti fanoušků se zapsal více než jedenácti stovkami zápasů v NHL i jedním z nejzákeřnějších zákroků v historii. Todd Bertuzzi patřil 18 sezon mezi stálice nejlepší ligy světa, po ročníku 2014/15 pověsil brusle na hřebík. Teď hlásí hráčský návrat po deseti letech. Jako padesátiletý bude oblékat dres klubu Cambridge Hornets v ontarijské soutěži Allan Cup Hockey League. „Během té doby jsem hrál jen nějaké charitativní zápasy. Věřím ale, že je to jako jízda na kole,“ prohlásil veterán.

Hráčskou kariéru znovu otevírá muž s úctyhodnými čísly i neomluvitelnými excesy v rejstříku. Vlnu negativní pozornosti na sebe strhl zejména v roce 2004, kdy hanebným útokem ukončil kariéru coloradského útočníka Steva Moora. Tehdy devětadvacetiletý Bertuzzi během zápasu chytil soupeře za dres a ranou pěstí zezadu do hlavy ho poslal k ledu, kde na bezvládného hráče plnou vahou dopadl.

Nepochopitelný atak přišel jako msta za hit na hvězdného Markuse Näslunda v jednom z předchozích zápasů mezi Coloradem a Vancouverem. Moore opustil led na nosítkách a následky pro něj byly tragické. Zlomené krční obratle, otřes mozku a definitivní konec hráčské kariéry. Bertuzzi vyfasoval stopku do konce sezony, stát musel i celý příští ročník, který v NHL zrušila výluka. Případ později dospěl i k civilnímu soudu, spor rozseklo mimosoudní vyrovnání.

Produktivní bouřlivák po vypršení trestu od NHL přidal ještě devět ročníků mezi nejlepšími a za Kanadu si zahrál na olympijských hrách. Po více než deseti letech bez hokeje nyní hlásí návrat jako hráč.

„Samozřejmě tam bude hodně mladších a rychlejších kluků. Respektuju ligu a to, co dělá. Nepřicházím sem jako na karneval. Pokud ale budu zdravý, budu chtít hrát a pomoct týmu vyhrát titul. Bude to zábava,“ prohlásil nový útočník celku Cambridge Hornets.

Trenér: Bude mít na hráče pozitivní vliv v kabině

„Kluci ho budou sledovat, jak se připravuje, a poslouchat, jak povede tým. Budou se chtít posouvat, aby s ním udrželi krok. Myslím, že bude mít na hráče pozitivní vliv v kabině. Půjde jim příkladem, ví, co je potřeba udělat, aby se vyhrávalo,“ vyjmenovával hlavní trenér týmu Jeff McCormick.

Bertuzziho už v dubnu oznámil mládežnický tým Cambridge Redhawks jako nového hlavního kouče. Strýc chicagského útočníka Tylera Bertuzziho tedy bude ve městě plnit rovnou dvě role. Mladou generaci povede jako trenér, se staršími hráči bude naskakovat jako parťák na ledě. Pro novou kapitolu si navíc neklade malé cíle.

„Půjde o sdílení toho, co vím o hokeji a čím jsem si prošel. Byl jsem v hodně mužstvech a v hodně kabinách se skvělými hráči. Získal jsem díky tomu spoustu znalostí o hokeji a věřím, že týmu můžu pomoct a přispět v trénincích. Těším se, až se potkám s kluky. Máme příležitost zase si nazout brusle a hrát o prestižní trofej,“ vyhlásil veterán.

Poslední start profesionální kariéry zapsal Bertuzzi v polovině ledna 2015. Tehdy naskočil v AHL za farmu Ottawy z Binghamtonu. Z utkání si odnesl negativní bilanci -3 ve statistice plus/mínus a bodově se neprosadil.

Hráčské působení na nejvyšší úrovni završil s úctyhodnými 1159 odehranými zápasy v NHL a se 770 body (314+456). Individuálně nejlepší ročník prožil Bertuzzi v sezoně 2002/03, kdy atakoval hranici sta bodů. Nakonec se zastavil na čísle 97 jako pátý nejproduktivnější muž soutěže. Odměnou byla účast na All-Star game i místo v prvním All-Star týmu soutěže. Klubový úspěch kanadskému forvardovi ale ve sbírce schází.