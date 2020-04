Nový Saty, co chce zaujmout. Kdo je Vít Krejčí, který míří na draft NBA | iSport.cz

Říkají o něm, že je nový Tomáš Satoranský. A on se tomu přirovnání nebrání. „Je to naopak čest,“ říká Vít Krejčí. Také basketbalový rozehrávač. Též vysoký kolem dvou metrů. Načež i on uspěl ve Španělsku a teď zamíří na draft NBA! „Jeho jméno rezonuje v USA velice dobře,“ tvrdí jeho (i Satoranského) agent Phillip Parun. Jaký je příběh devatenáctiletého šikuly ze Strakonic?

Je to návrat v čase a místě. Sedm měsíců zpět, směr čínská Šanghaj. Do startu mistrovství světa zbývá už jen pár dní a po posledním tréninku je čas na zveřejnění závěrečné nominace, z níž je potřeba vyškrtnout ještě dvě jména.

Trenér Ronen Ginzburg si bere devatenáctiletého benjamínka stranou a řekne mu: „Je mi to líto. Musím dát prostor zkušenějším. Tvůj čas ale přijde.“ A Vít Krejčí pak už na moc nečeká. V slzách opouští halu a Blake Schilb ho konejší: „Tímhle nic nekončí. Nepřestávej makat, dočkáš se.“

Mohl tehdy v Číně zůstat. Být součástí výpravy. Sledovat z první řady, jak jeho kamarádi letí za historickým šestým místem. Jenže už pár hodin nato raději sedl do letadla a zamířil zpět do Evropy. Do Zaragozy, kde se rozhodl připravit na další sezonu. „Byl to jeden z nejtěžších momentů mého života,“ přizná o pár měsíců později. I toto zklamání ho nakonec posílilo.

Vít Krejčí Narozen: 19. června 2000 (19 let) Výška/váha: 198 cm/88 kg Pozice: rozehrávač Kariéra: Zaragoza (2013 - )

„Je to jeden z nejlepších pocitů v životě. O tomhle dni jsem dlouho snil, ač vím, že hlavní práce mě teprve čeká. Na tu cestu se ale hrozně těším a jsem zvědavý, kam nás až dovede,“ říká Krejčí a jeho agent Phillip Parun se usmívá: „Je to součástí plánu, který s Vítkem máme. Měli jsme předběžně naplánované už od jeho patnácti let, že by touto trajektorií mohl někdy jít.“Ve chvíli, kdy se letošní sezona kvůli koronaviru přerušila, se už usadil v roli důležitého dispečera španělského týmu, prorval se s ním do čtvrtfinále Ligy mistrů a na průběžné třetí místo prestižní ACB Ligy a nyní se rozhodl k dalšímu kroku. Poslat přihlášku na draft NBA a pokusit se stát pátým Čechem v nejlepší lize světa!

Co od patnácti, už od jeho dřívějších let u něj platilo, že mnohdy na palubovce přehrával své starší protihráče. Zručný, talentovaný, zapálený. „Je to kluk, který miluje basketbal. Dovedli ho k němu oba rodiče a od jeho táty vím, že vždy na Youtube najde nějakou fintu a tu tak dlouho zkouší, dokud se ji nenaučí,“ prohlásil dříve v pořadu BasketManie trenér Miroslav Janovský. „Můj sen je dostat se do NBA a hrát za Boston Celtics,“ vyprávěl na oplátku zase hráč.

Postupem času své plány poupravil. A už ve čtrnácti letech zamířil do Španělska, kde o dva roky později debutoval v tamní nejvyšší soutěži jako nejmladší Čech v historii. Ještě mladší než Tomáš Satoranský, s nímž ho tolik lidí nyní srovnává. Podobnost s lídrem Chicaga Bulls a aktuálně nejlépe placeným českým sportovcem se totiž tak nabízí…

Také hraje na pozici rozehrávače. Také je vysoký kolem dvou metrů. Rovněž je cílevědomý, kreativní a své jméno si buduje ve Španělsku. „Jo, je to docela časté srovnání, protože Tomáš je nejznámější český basketbalista. Přijímám to jako poklonu a cením si toho. Na druhou stranu ale vím, že mi zbývá ještě dost práce a do Tomášovy úrovně mi hodně chybí,“ ví Krejčí.

A aby to právě co nejrychleji eliminoval, zaměřil se na něj v minulých letech i bývalý reprezentant a dnes trenér Luboš Bartoň. „Pokud může, jezdí na mé zápasy a úplně všechny je pak sleduje na videu. Následně mi napíše, co jsem dělal špatně, co bylo dobře, a to mi hrozně pomáhá. Po každém utkání mi napíše obrovský report, třeba kde jsem měl být v obraně a další věci. Je to takový můj osobní trenér a já si toho moc cením,“ přibližuje Krejčí.

Teď má šanci všechny rady ještě víc zužitkovat. Zatímco Bartoň dřív sítem draftu NBA neprošel, Satoranský se dočkal v roce 2012 jako dvaatřicátý v pořadí, ale stejně musel další čtyři roky (za tu dobu přešel ze Sevilly do Barcelony) počkat, než mu Washington Wizards dal smlouvu a prostor.

Jaká varianta tak může číhat na devatenáctiletého šikulu ze Strakonic?

„Je těžké určit, jaké šance Vítek v draftu má. Své basketbalové přednosti však ukázal v reprezentaci i ve španělské Zaragoze nebo evropských pohárech a jeho jméno rezonuje v NBA velice dobře,“ míní Parun, který má informace z první ruky i díky tomu, že nyní žije v Chicagu.

Na druhou stranu, do vývoje a výsledku promluví též letošní nezvyklá situace kolem zastavených soutěží. Absence vyvrcholení lig, play off i Ligy mistrů zamezuje týmům v zisku dalších informací, jsou teď odkázané na online konference a i draft NBA se má odsunout minimálně na srpen.

„Je to asi jako v ostatních sportech. Vyčkává se a neví se. Nebude Chicago pre-draft camp, kde americké celky měly možnost podívat se na hráče. Hráči moc nebudou cestovat na workouty do jednotlivých klubů. Hodně věcí se změní a bude to mít zajímavý vývoj. Bude se hodně vycházet z odehraných zápasů a informací, které do dneška už nasbírané jsou. Je otázka, jak to vše zamíchá kartami. Může se změnit ještě hodně věcí,“ odhaduje Parun.

Což ví sám o sobě i Krejčí. „Je to tak. Kvůli koronaviru se vůbec nic neví. Čekám proto v Zaragoze, jestli se bude dohrávat liga, či pojedu domů a budu na sobě pracovat v Čechách,“ dodává talentovaný mladík.

Uspěje v létě i mezi těmi nejnadějnějšími na světě? Ať už ano nebo ne, jeho budoucnost zůstává dál nadějná… a dá se čekat, že na dalším reprezentačním srazu před vrcholnou událostí už konejšivá slova nebude potřebovat.

Češi na draftu NBA 1995 Jiří Zídek (22. volba – Charlotte Hornets) 2001 Ondřej Starosta, Pavel Miloš (neuspěli) 2002 Jiří Welsch (16. volba – Philadelphia 76ers), Luboš Bartoň (neuspěl) 2011 Jan Veselý (6. volba – Washington Wizards) 2012 Tomáš Satoranský (32. volba – Washington Wizards), David Jelínek (neuspěl) 2020 Vít Krejčí