Radost hvězdné brankářky: Hope Solo má dvojčátka, ale dlouho to tajila

Dělám všechno pro to, abych byla nejlepší v tom, co dělám. Jestli to zahrnuje i krásu, tím líp, říká Hope Solo • Reprofoto ESPN.com

Solo byla oporou amerického týmu šestnáct let do olympijských her v Riu de Janeiro. Po nich ukončila reprezentační kariéru, poté co od domácího svazu dostala půlroční zákaz startů za urážku soupeřek. Po čtvrtfinálovém vyřazení od Švédek totiž označila Seveřanky kvůli jejich defenzivnímu stylu za bandu zbabělců. Za národní tým odchytala Solo 202 duelů.

Excesy provázaly i její soukromý život, v minulosti mimo jiné čelila obvinění z domácího násilí pod vlivem alkoholu. Jejím manželem je bývalý hráč amerického fotbalu Jerramy Stevens. O tom, že čekají dvojčata, informovali v prosinci. Děti se narodily 4. března.