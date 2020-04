Jak se tvoří cena Hložka a spol.? Expert vysvětluje, kdy dosáhne limitu | iSport.cz

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Patrik Schick, nebo Nicolae Stanciu? Je to jedno. Nedávno na serveru Transfermarkt.de klesla úplně všem hráčům hodnota podle stejných pravidel. O dvacet procent, ročníkům 1998 a mladším o deset. Všichni teď čekají, co se bude dít, až se otevře přestupový trh. Skončí bláznivá miliardová ruleta? V detailní analýze v sekci iSport Premium si přečtěte o změnách na přestupovém trhu, názory agentů a rozhovor s německým odborníkem z renomovaného serveru. Co si o cenách hráčů myslíte vy? Zapojte se do diskuze na iSport.cz.