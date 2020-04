Draft NFL? Statečná jednička Joe Burrow: Krále loserů neodmítla! | iSport.cz

Leigh Steinberg, agent dalšího hvězdného univerzitního quarterbacka Tui Tagovailoy, se trochu vyděsil, když si představil, že by jeho exkluzivní hráč mohl skončit v Cincinnati.

„Chcete, aby váš klient skončil v dobré organizaci. Doufám, že se Cincy zamiluje do Joea Burrowa,“ prohlásil Steinberg v rozhlasovém interwiew.

Pak všechno obrátil v žert. Nicméně věc byla jasná. Jste-li univerzitní hvězda amerického fotbalu, třistatisícové město mezi řekou Ohio a jezerem Erie není vaším vysněným cílem.

Tak tyhle problémy si Joe Burrow nedělal. Prohlásil, že půjde do kteréhokoli klubu, který si ho na draftu vezme. A v noci na dnešek se stal jedničkou draftu. Cincinnati podle očekávání sáhlo právě po něm. Po hráči, kterého měl ještě před rokem věhlasný analytik Mel Kiper ve svém odhadu až v šestém kole. Co by si Burrow tehdy pomyslel při představě, že půjde na číslo 1?

„Tehdy bych vám řekl, že jste se zlbláznila,“ prohlásil Burrow v videorozhovoru s reportérkou ESPN ze svého domu, kde draft sledoval. „Věděl jsem, že budu mít velmi dobrou sezonu, protože jsme měli velmi dobré hráče a skvělé kouče. Připravovali jsme se tvrdě makat, ale skočit na jedničku je pro mě crazy. Sen se stal skutečností.“

Tua Tagovailoa si možná teď libuje, že z pětky doputoval k Miami Dolphins, klubu, který se zdá být na vzestupu. Burrow teď bude mít v Cincinnati práci probudit největší zoufalce celé ligy.

„Bengals jsou trošku specifickou organizací. Někteří říkají, že nemají absolutní ambici vyhrávat,“ řekl Radim Kroulík, PR manažer České asociace amerického fotbalu v podcastu iSport.cz před draftem. „Je to zvláštní organizace, která NFL proplouvá. Pokud by Joea Burrowa nevybrali, to už by fanoušci Cincinnati těžko nešli. Byl by to další signál, že jim o výhry tak nejde, a je to pro majitele krásný koníček.“

Joe Burrow sledoval draft ze svého domu z obývacího pokoje. • Foto profimedia.cz

Vládcem Cincinnati je čtyřiaosmdesátiletý veterán Mike Brown, syn slavného trenéra Paula Browna, jenž koncem šedesátých let Bengals založil. Mike v klubu působí celou jeho historii, nejdřív pracoval jako asistent generálního manažera, v roce 1991 organizaci po smrti svého otce převzal. A dodnes působí v neobvyklé trojkombinaci jako majitel, prezident a generální manažer.

Bengals si v osmdesátých letech užili poměrně úspěšného období, v němž se dvakrát dostali do Super Bowlu. Od nástupu Mikea Browna ale v play off NFL nevyhráli jediný zápas.

I proto se před draftem dlouho spekulovalo, zda bude Joe Burrow ochoten v Cincinnati hrát. V minulosti už se stalo, že jedničky draftu odmítly nastoupit do práce za klub, který si ho vybral. A šlo o budoucí hvězdné quarterbacky. V roce 1983 John Elway odmítl hrát za bídné Baltimore Colts a vynutil si výměnu do Denveru. V roce 2004 Eli Manning už dopředu prohlásil, že by nehrál za San Diego Chargers, kteří drželi první pick. Chargers si pro Manninga došli, ale jen aby uplatnili dohodu s New York Giants, kam svou jedničku vyměnili.

Burrow ale většinu spekulací utišil už v únoru, když prohlásil, že bude hrát kterýkoli klub, který si ho v draftu vybere.

Loseři ze Cincinnati tak najednou mají šampiona, jehož síla je o to větší, že o něm nemůžete říct, že by byl rozený vítěz. Ke všemu se musel tvrdě propracovat. Když Burrow končil střední školu, zájem o něj měla jediná univerzita. Když přijel do Nebrasky, za niž hrál jeho otec Jim, slyšel, že není dost dobrý.

Enough talk. Time to get to work. https://t.co/EAK97ZePE8 — Joey Burrow (@Joe_Burrow10) April 24, 2020

Nakonec skončil na univerzitě Ohio State. Tam ale ve svém prvním roce vůbec nehrál, další dva roky střídal jako náhradník. A když se dozvěděl, že pro další sezonu bude jedničkou Dwayne Haskins, současný quaterback Washingtonu v NFL, rozhodl se pro změnu školy.

Přestoupil na LSU v Louisianě, už vloni své nové univerzitě pomohl vloni k vítězství v tzv. Fiesta Bowlu, ale zářit začal až v minulé sezoně. V prosinci byl vyhlášen laureátem Heismanovy trofeje pro nejlepšího univerzitního hráče, ačkoli na začátku sezony byl jeho kurz na vítězství 200:1.

Teprve poté se rozjelo univerzitní play off. V semifinále Burrow pomohl své LSU neuvěřitelnými osmi touchdowny skolit Oklahomu a po finálovém vítězství nad obhájci z Clemsonu napočítal rekordních šedesát touchdownů za sezonu, v níž neprohrál jediný z patnácti zápasů.

„Ta jeho cesta univerzitou byla neuvěřitelně strastiplná. Pokud by šel před loňskou sezonou na draft, byl projektován i na čtvrté kolo. Jedna fantastická sezona ho vyšvihla na první místo,“ líčí Kroulík. „Úplně rozsápal všechny rekordy a statistiky. Vypadá to, že je připravený. Říká se, že je i vyspělý mentálně."

JAK DOPADL DRAFT DO NFL 1. Joe Burrow, quarterback (Cincinnati Bengals)

2. Chase Young, defenzivní end (Washington Redskins)

3. Jeff Okudah, conerback (Detroit Lions)

4. Andrew Thomas, ofenizivní tackle (New York Giants)

5. Tua Tagovailoa, quarterback (Miami Dolphins)

6. Justin Herbert, quarterback (Los Angeles Chargers)

7. Derrick Brown, defenzivní tackle (Carolina Panthers)

8. Isaiah Simmons, linebacker (Arizona Cardinals)

9. CJ Henderson, cornerback (Jacksonville Jaguars)

10. Jedrick Wills, ofenzivní tackle (Cleveland Browns)

11. Mekhi Becton, ofenzivní tackle (New York Jets)

12. Henry Rugs III, wide receiver (Las Vegas Raiders)

13. Tristan Wirfs, ofenzivní tackle (Tampa Bay Buccaneers)

14. Javon Kinlaw, defenzivní tackle (San Francisco 49ers)

15. Jerry Jeudy, wide receiver (Denver Broncos)

16. A.J. Terrell, cornerback (Atlanta Falcons)

17. CeeDee Lamb, wide receiver (Dallas Cowboys)

18. Austin Jacskon, ofenzivní tackle (Miami Dolphins)

19. Damon Arnette, cornerback (Las Vegas Raiders)

20. K´Lavon Chaisson, edge rusher (Jacskonville Jagurars)

21. Jalen Reapor, wide receiver (Philadelphia Eagles)

22. Justin Jefferson, wide receiver (Minnesota Vikings)

23. Kenneth Murray, linebacker (Los Angeles Chargers)

24. Cesar Ruiz, center (New Orelans Saints)

25. Brandon Aiyuk, wide receiver (San Francisco 49ers)

26. Jordan Love, quarterback (Green Bay Packers)

27. Jordyn Brooks, linebacker (Seattle Seahawks)

28. Patick Queen, linebacker (Baltimore Ravens)

29. Isaiah Wilson, ofenzivní tackle (Tennessee Titans)

30. Noah Igbinoghene, cornerback (Miami Dolphins)

31. Jeff Gladney, cornerback (Minnesota Vikings)

32. Clyde Edwards-Helaire, running back (Kansas City Chiefs)