Radimu Novákovi bylo 42 let a během své kariéry navlékal dresy Varnsdorfu, Teplic a především Ústí nad Labem, kde strávil dlouhých deset sezon. • profimedia.cz

Při postupu Ústí nad Labem do 1. ligy v roce 2010 byl brankářskou jedničkou klubu. • profimedia.cz

Jako by neštěstí prohraného zápasu s rakovinou slinivky měli svorně napsané v krutém osudu. „Loni v létě mi na stejnou diagnózu umřela mamka. Během půl roku. Viděl jsem ji po chemoterapiích a bylo to hrozné. Chci to zkusit jinak,“ svěřil se Radim v lednu webu idnes.cz, že tuhle metodu boje s rakovinou nepodstoupí.

On se zdrcující zprávu dověděl v listopadu – a skonal také po šesti měsících. „Když mamka zemřela, byla to rána. Byli jsme na sobě hodně závislí. I to může být spouštěč,“ zamyslel se gólman s třinácti ligovými starty v dresu Ústí nad Labem. Teď jeho předčasný odchod z tohoto světa těžce zarmoutil kopanou a rodinu.

Radim totiž už nepozná svoji ratolest. Měla být jeho první, on o ní věděl a někde tam nahoře myslí na svoji okouzlující ženu a plod lásky. „Když se manželka dověděla o mé nemoci, řekla, že s nikým jiným nechce být ani s ním mít dítě. Tak jsme to zkusili a ono to vyšlo. Přes všechny ty stresy,“ řekl gólman v lednu portálu idnes.cz.

„Martině se dítě narodí v srpnu, nebo v září. Bude to syn. Radim se snažil nemoci nepodléhat, je to strašně smutné,“ řekl Blesku jeden z kamarádů zesnulého brankáře. Vsadil na alternativní léčbu lněnými oleji, otužováním a meditací. Uvažoval o léčebné kúře na Filipínách, která by stála cirka 2 miliony korun. Bojoval, ale na zákeřného protivníka to bohužel nestačilo. Čest jeho památce.