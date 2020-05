Tak jsem se doslechl, že už…

„Že už máme syna, viďte?! Narodil se čtrnáctého května. Jmenuje se Tomášek. Denisa je ještě kvůli drobným potížím v nemocnici, ale brzy bude v pořádku.“

Jak a kdy jste se s Denisou poznali?

„Musím zapátrat v paměti. Myslím, že jsme se seznámili loni v červnu ve Stromovce. Postupem času jsme začali podnikat výlety s dětmi. Deniska má stejně starou dceru Vanessku jako já syna Sebastiana. Velký dojem na mě udělalo to, že si obě děti extrémně rozuměly a rozumějí si do teď.“

Děti k sobě najdou cestu rychle, a co vy dva?

„No, Denisa nebyla nějak moc na to, že by se chtěla družit. Přiznám se, že jsem ji uháněl. Nevěděl jsem o ní nic.“

Ani to, že byla ještě nedávno manželkou reprezentanta Josefa Šurala?

„Vážně, ani to jsem nevěděl. Nesleduju sportovní prostředí, fotbal vůbec, nemám na to čas.“

Vy jste Šurala vůbec neznal?

„Neznal. Fotbal vážně není můj šálek kávy, nebere mě.“

Ale jistě vám neušlo, že Denisa zabrousila do jiného vztahu záhy po tom, co Josef zemřel. A ještě otěhotněla.

„Je pravda, že jsme to vzali dost rychle. Je těžké to soudit, ale je pravdou, že Denisa celou situaci, to, co se stalo, úplně vytěsnila. Poradili jí to rodiče, zajistili jí dohled psychologů a jí se podařilo z velké části vytěsnit to, co se stalo.“

Potřebovala takovou péči?

„Vím, že když jí třeba někdo řekl, že je chudák holka, že je sama, tak na tom nebyla dobře. Povedlo se jí to překonat. Myslím, že hlavním důvodem bylo to, že má dcery. Chtěla, aby to fungovalo. Byl to spontánní vztah, a jestli můžu mluvit i za Denisu, tak toho nelitujeme.“

Žil jste s modelkami a s Hanou Svobodovou máte syna. Čím vás upoutala Denisa?

„Tím, že je úplně jiná než modelky. Denisa je pro rodinu.“

Žijete spolu?

„Žijeme. Máme čtyři děti. Vždycky jsem chtěl mít velkou rodinu. Vanesska se mě zeptala, jestli mi může říkat tati. Máme k sobě blízko. Se Sebastianem jsou jako brácha a ségra.“

Padlo na váhu to, že by Denisa další dítě nechtěla?

„Vůbec. Některé kamarádky ji odrazovaly. Přály jí štěstí, ale s tím, že by měla počkat. Když se o tom spolu bavíme, tak cítím, že ji to psychicky postavilo na nohy.“

Dcery Denisy mají prarodiče z Josefovy strany na Moravě. Vycházíte s nimi?

„Nepřísluší mi to hodnotit, nechci to soudit. Jen jsem slyšel, že ten vztah ze strany Josefových rodičů nebyl dobrý. Víc bych to nechtěl rozebírat.“

Denisa se v Turecku soudí o peníze z Šuralovy smlouvy a najala si tam advokátku. Víte, jak se to vyvíjí?

„Denisu v tom sporu zastupují moji advokáti. Zdejší renomovaná právní kancelář, která spolupracuje s Turky, protože znají tamní prostředí. Je to z mého pohledu neuvěřitelné, ale oni nezaplatili ani to, co měli panu Šuralovi dát za jeho života. On za sebou zanechal zejména nesplacené hypotéky. Na jednu stranu mu tam odhalují sochu a na druhou mu nezaplatili ani za dobu, kdy žil. Je to navoněná bída, jen jejich píárko.“

Údajně jde o pětadvacet milionů korun. Uvidí Denisa někdy ty peníze?

„Víte, prvotní zájem byl zabezpečit děti. Ne se s Turky deset let soudit. Není to honba za pokladem. Já se o ně postarám, ale aspoň tu mzdu by zaplatit měli. Nedodrželi nic. Dělají mrtvé brouky, lžou, nereagují na dopisy českých advokátů.“