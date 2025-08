Šulc do Lyonu! Blíží se dohoda, Plzni má přijít požadovaná suma. Nabídka i z Anglie

Vstoupit do diskuse (

Přestupová sága kolem Pavla Šulce se blíží ke svému rozuzlení. Renomovaný francouzský server L'Équipe přinesl v pátek odpoledne informaci, že plzeňský záložník je blízko přestupu do Lyonu, informaci následně potvrdily i zdroje iSportu. Viktoria by měla za hráče, jemuž běží poslední rok kontraktu, vyinkasovat 7,5 milionu eur plus další bonusy, celková suma se může přiblížit 10 milionům eur (250 milionů korun). To je částka, kterou si za mladého reprezentanta představoval klubový boss Adolf Šádek.

Na Pavla Šulce, nejlepšího a nejproduktivnějšího hráče uplynulé sezony Chance Ligy, dlouho nechodily žádné konkrétní nabídky ve výši, jakou za klíčového hráče požadovalo plzeňské vedení. Očekávané laso podle všeho přišlo uprostřed léta – Šulc je blízko přestupu do francouzského Lyonu!

Tradiční klub, kterému kvůli finančním problémům ještě nedávno hrozil pád do druhé ligy, podle informací iSportu začal Šulce intenzivně řešit během plzeňského výjezdu do Ženevy. Poté, co Viktoria vyřadila Servette a zajistila si účast minimálně v Ligové fázi Evropské ligy, jednání nabírají rychlý spád.

V pátek odpoledne přinesl informaci o blížící se dohodě francouzský L'Équipe, informaci na sociálních sítích sdílel přestupový specialista Fabrizio Romano, který má na síti X 25,6 milionu sledujících. Zahraniční zprávy následně potvrdilo několik dobře informovaných zdrojů iSportu.

Šulc by měl o víkendu dorazit do francouzské metropole, projít zdravotní prohlídkou a podepsat kontrakt na čtyři až pět let. Plzeň má obdržet v základu 7,5 milionu eur (187,5 milionu korun), s následnými bonusy se může dostat až na 10 milionů (250 milionů korun). Což je částka, za kterou bylo vedení rok před koncem Šulcovy smlouvy ochotné hráče pustit.

Reprezentační záložník už nejspíš nezasáhne do úterního 3. předkola Ligy mistrů. Plzeň se chystá na souboj s Rangers a začíná v Glasgowě. Sobotní duel v Mladé Boleslavi si vzhledem k náročnému programu nechala odložit. Šulcův poslední zápas v západočeském dresu tak může být ten úterní v Ženevě, kde Viktoria v důležité odvetě kvalifikace do Ligy mistrů zvítězila 3:1.

Nabídku poslal i Brighton

Ohledně Šulcova přesunu do zahraničí se spekuluje delší dobu, hráče se neúspěšně pokoušela získat i Slavia. Nejproduktivnější hráč ligy dlouhodobě tvrdil, že jeho cílem je zkusit angažmá v jedné z TOP 5 zahraničních lig v Evropě, což se mu chystaným přesunem do Lyonu splní.

Šéfskaut francouzského klubu Matthieu Louis-Jean místním médiím naznačil po středeční přípravě s Mallorkou (4:0), že Lyon jedná o příchodu hráčů do ofenzivy, což odpovídá snahám o získání Šulce. Zajímaly se o něj Stuttgart, Lazio a nejvíc měl být v poslední době ve hře Brighton, který v pátek na hráče do Plzně též poslal finální nabídku.

Nakonec ale nejspíš padne volba na Lyon, šestý celek uplynulé sezony Ligue 1. Zároveň jde o čtvrtfinalistu Evropské ligy z poslední sezony, kde po dramatickém a napínavém souboji padl s Manchesterem United (odveta 4:5 v prodloužení).

V Lyonu před lety působil český útočník Milan Baroš, jde o tradiční a historicky úspěšný klub, v nadcházející sezoně opět účastník Evropské ligy. Známou organizaci ale sužovaly velké problémy – kvůli finančním nesrovnalostem byl klub dokonce od ledna administrativně sesazen do druhé ligy, rozhodnutí potvrdila i jarní finanční kontrola v klubu.

Olympique pád odvrátil - předložil požadovanou částku 200 milionů eur a finanční řídící orgán DNCG na začátku července schválil setrvání tradičního klubu v Ligue 1. Důležitou roli hrála změna ve vedení klubu – americký byznysmen a většinový vlastník John Textor se stáhl z exekutivního vedení, odpovědnost v roli klubové prezidentky převzala Američanka Michelle Kangová.

Klub nicméně musí dál šetřit, zrušil některé přestupy domluvené předchozím vedením. Investice do Šulce ale nejspíš do nového finančního i sportovního plánu klubu zapadá.