Bývalý kapitán Sparty Josef Šural (†28) zemřel loni 29. dubna v Turecku na následky zranění z autonehody. Rok a tři týdny po tragédii skvělého chlapa a plejera zejí v srdcích pozůstalých rány a některé jsou bolestivě čerstvé.

Rodiče to nevěděli Denisa, žena, která nosí Šuralovo jméno a vychovává jeho dcery Vanessu Alex (6) a Melissu Denisu (1), má už od loňského června jiného partnera. Před pár dny, 14. května porodila syna Tomáše kontroverznímu podnikateli Tomáši Horáčkovi (36). Lobbistovi, jehož advokáti se snaží z bafuňářů Alanyasporu dostat peníze, které slíbili Šuralově rodině vyplatit.

Údajně se jedná o sumu 25 milionů korun. A přitom Pepíkovi rodiče a prarodiče vnuček nevěděli, že snacha je v požehnaném stavu! „Nepřísluší mi to hodnotit, nechci to soudit. Jen jsem slyšel, že ten vztah ze strany Josefových rodičů nebyl dobrý. Víc bych to nechtěl rozebírat,“ vysvětlil v rozhovoru pro Blesk absenci komunikace Tomáš Horáček.

Mezi příbytky v Praze a v Šakvicích stojí zeď neporozumění. Šuralův mladší bratr Jakub (23), jenž hraje za brněnskou Zbrojovku, přes ni poslal reakci. Fotbalovou hantýrkou by se nechala popsat jako trestný kop důmyslně zatočený placírkou k tyči.

„Každý, kdo si ten rozhovor a články přečetl, si určitě o všem udělá obrázek sám. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“ řekl Blesku Jakub Šural. Možná při tom netušil to, co nám o kumštu švagrové prozradil její druh Tomáš Horáček: „Denisa se věnuje umění. Maluje úžasné obrazy.“