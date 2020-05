Krmenčíkova proměna: Bruggy? Jiný svět. Guľa nastavil v Plzni nový řád | iSport.cz

Krmenčík v zimě neváhal, vystoupil z komfortní plzeňské zóny a přijal velkou výzvu v Bruggách. Poznává, jak funguje špičkový evropský klub s nejvyššími ambicemi. V týdnu se vrátil do Česka, aby nabral sílu před novým, snad už plnohodnotným soutěžním ročníkem. „Jsem rád, že jsem doma. S manželkou jsme to počítali, přijel jsem domů po pěti a půl měsících. Chystám se s dětmi za rodiči, těším se,“ startuje povídání.

Do Česka jste cestovali přes noc autem. Nebyl problém se dostat přes hranice?

„Věděli jsme, do čeho jdeme. Na klubu udělali celé mé rodině testy na koronavirus, byli jsme negativní. Dostali jsme papír, který jsme ukázali na hranicích a normálně nás pustili.“

Belgii zasáhl koronavirus víc než Česko. Byla karanténa přísnější?

„V Knokke, kde bydlíme my, ještě nejsou otevřené restaurace ani zahrádky, nic takového. Tam to asi bylo trošku přísnější, než tady. Mamka mi říkala, že už se tady otevřela nákupní centra a podobné věci. Snad se dá všechno brzy do kupy.“

Bydlíte v domě se zahradou, tam se celá situace asi zvládala příjemněji, je to tak?

„Dětem jsem koupil trampolínu, mají tam pískoviště, malý bazének. Měli jsme se tam dobře i za času karantény.“

Pojďme k fotbalu – užíváte si zisk titulu, který jste vzhledem k situaci dostali „od stolu“? Navíc jste dlouho nevěděli, na čem jste…

„Po prvním zrušeném zápase jsem si pořád myslel, že se hrát bude, že pauza potrvá třeba jen dva, tři týdny. Když jsem ale viděl, jak se k tomu staví další státy a jiné ligy… Ve Francii to ukončili za měsíc, přitom to je veliká soutěž. V tu chvíli jsem si říkal, že je asi něco špatně. Pak už jsem byl přesvědčený o tom, že to ukončí i v Belgii. Byli jsme v kontaktu s Páťou Hrošovským (hraje za Genk), ten mi v tu dobu říkal, že také trénují jen po skupinkách a není to nic moc.“

Titul si počítám

Mistrovský pohár ale nakonec máte. Jak probíhaly oslavy?

„Zažil jsem to v Plzni, kde se slavilo hned po zápase. To bylo mnohem emotivnější. Tady nám napsali zprávu, že jsme mistři, že vláda zrušila sezonu. Kluci dávali na Instagram, jak si doma bouchli šampáňo, já si ho otevřel doma s manželkou. Ale nebyly to žádné bujaré oslavy, to vůbec. Vypil jsem dvě skleničky, to bylo celé.“

Rozumíte si s bývalým slávistou a velkým rivalem Simonem Delim?

„Já ani on tam tohle vůbec netaháme. V Česku odehrál spousty skvělých zápasů, se Slavií získal tituly. Já zase hrál v Plzni, střídali jsme se, že jednou jsem vyhrál titul já, jednou on. Teď hrajeme za Bruggy a vůbec se nebavíme o tom, jestli on je slávista, sparťan, já Plzeňák, Sokolovák. Teď jsme tam byli za jedním cílem, to byl titul, pokud se bude hrát finále poháru, můžeme udělat double. Nekoukáme zpátky do Čech, jsme v jednom týmu a chceme v něm být nejlepší.“