Nejlepší střelec v historii české fotbalové reprezentace Jan Koller vyvedl na hokej do Bratislavy svůj nový objev • Martin Sekanina (Blesk)

Že ji loňský rozvod psychicky zničil? Na to zapomeňte! Heduš si plnými doušky užívá života a v jednom kuse vystavuje své sexy tělo. Naposledy se vyprsila na verandě své chatičky v jihofrancouzském Venice, pár kilometrů od monackého domova.

„Je to kousek, pěstujeme tam i trochu zeleninu a ovoce,“ prozradil kdysi Aha! nejlepší střelec historie nároďáku. A teď tam jeho ex pod čepici schovala své »melouny«. „Děcka, léto je tady!“ provokovala navíc do Česka.

„To jsou panoramata! Jen ta kšiltovka mi tam vadí!“ reagovali fandové. Jen jedno zůstává záhadou. Ačkoli její exmanžel válel za Anderlecht, Dortmund či Monako, ona si hlavu chrání čapkou Arsenalu. Že by dárek od Honzova letitého souputníka Rosického, jenž v Londýně hrával?