Hráčská asociace schválila návrh NHL na dohrání sezony. Jedná se ale dál | iSport.cz

„Výkonný výbor Asociace hráčů národní hokejové ligy schválil další jednání s NHL ohledně 24týmového formátu play off, které by určilo vítěze Stanley Cupu namísto obvyklého s 16 týmy,“ uvedla NHLPA ve svém prohlášení.

„Několik podrobností musí být ale ještě doladěno a absolutní dohoda o formátu dohrání sezony nadále podléhá vzájemné domluvě obou stran,“ dodala asociace.

„Jde o významný, ale stále malý krok na dlouhé cestě, kterou ještě ve skutečnosti zbývá k restartu sezony ujít,“ konstatoval přední hráčský agent Allan Walsh.

NHL navrhla zrušení zbytku základní části s tím, že by soutěž dohrálo formátem play off 24 týmů ve dvou městech. Na úvod by nejlepší čtyři týmy z každé konference měly volno a zbylých 16 mužstev by absolvovalo předkolo na tři vítězné zápasy.

Nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa, Washington, Philadelphia) a Západu (St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas) by mezitím hrály dva turnaje o nasazení v prvním kole. Zbývající série by se už hrály jako tradičně na čtyři vítězství.

Sezona by se měla dokončit bez diváků a pouze ve dvou městech, přičemž nejžhavějšími adepty jsou Toronto, Vancouver, Edmonton, Las Vegas, St. Paul či Columbus.

V řešení nadále zůstávají i termíny, včetně toho, kdy se hráči budou moci vrátit k tréninkům.