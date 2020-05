Bývalý fotbalista Jaroslav Švach zemřel ve věku 47 let • Profimedia.cz

Ve věku 47 let zemřel bývalý fotbalista Jaroslav Švach • Profimedia.cz

Ve věku 47 let zemřel bývalý fotbalista Jaroslav Švach • Profimedia.cz

Ve věku 47 let zemřel bývalý fotbalista Jaroslav Švach • Profimedia.cz

Ve věku 47 let zemřel bývalý fotbalista Jaroslav Švach • Profimedia.cz

Ve věku 47 let zemřel bývalý fotbalista Jaroslav Švach • Profimedia.cz

Ve věku 47 let zemřel bývalý fotbalista Jaroslav Švach • Profimedia.cz

Bývalý fotbalista Jaroslav Švach zemřel ve věku 47 let • Profimedia.cz

Jaroslav Švach se pouští do sudího Michala Patáka v zápase Zlína s Mladou Boleslaví v roce 2004 • Michal Beránek / Sport

Fotbalisté Zlína slaví v roce 2002 postup do první ligy: Zdeněk Kroča, Tomáš Janda, Jaroslav Švach a Petr Klhůfek • LEGNER JAROSLAV / Sport

Dal dva góly Atlétiku Madrid – a to měl za úkol hlavně bránit! Záblesk, který v roce 2004 proslavil fotbalistu Zlína Jaroslava Švacha (†47), proběhl mnohým pamětníkům hlavou ve smutné souvislosti: Švacha ve čtvrtek skolila mozková příhoda. Zbyli po něm dva synové.

Jeho modré oči zářily vždy, když si šel zahrát fotbal, vyrazil na pivo, nebo zkrátka za zábavou. I podle nich Jaroslavu Švachovi říkali Paul Newman. Ve čtvrtek nečekaně vyhasly.

Kapitán...

„Byl osobnost, měl to v hlavě srovnané, proto jsem z něj udělal kapitána. Takového borce potřebuje v týmu každý,“ říká trenér Vlastimil Palička. To on vedl Zlín v letním Intertoto Cupu 2004.

Doma s Atlétikem Madrid prohrál 2:4, Švach dal oba góly. V Madridu pak zvítězil moravský tým 2:0, což nestačilo na postup, ale potlesk za to hosté sklidili. „Hodně jsem ho využíval. Myslím, že měl dobré předpoklady i pro trenérskou kariéru,“ dodal Palička.

...a pořád kluk

Na tu se ale Švach nedal. Posledních skoro šest let pracoval jako regionální hráčský agent pro agenturu Sport Invest. „Měl výjimečnou optimistickou povahu. Nechal v sobě žít malého kluka a s každým našel společnou řeč. Byl pracovitý a plnil slovo,“ řekl jeho šéf z firmy Viktor Kolář.