Na kole, které zná nejlépe, Pogačar znovu ujel všem. Teď ho čeká výzva jménem Tourmalet

Když jste na vítězné vlně, jde vám všechno a přidáváte jednu výhru za druhou. To přesně je i případ Tadeje Pogačara, který během dvou dnů ovládl dvě etapy. Nejprve jednu z klíčových horských, kde byl jeho hlavní rival se svým týmem bezzubý. V pátek pak slavil i v cíli těžké horské časovky. Navíc po ní prozradil, že ji prakticky celou jel bez rádia, jen podle svých pocitů a časomíry. To už ale nebude platit v sobotu, kdy se cyklistům postaví do cesty Tourmalet a další velikáni z Pyrenejí.

Když loni v prosinci odprezentovali pořadatelé Tour de France trasu letošního ročníku, přibyly mnohým šéfům týmů a sportovním ředitelům vrásky na čele. Hlavně kvůli pyrenejské části a zvlášť pak etapě číslo 13, kterou byla horská časovka s velmi tvrdým dojezdem na letiště Peyragudes. To se kdysi zalíbilo i americkým filmařům a poslali sem agenta 007.

„Od chvíle, kdy jsme zjistili trasu, jsme věděli, že tohle je nesmírně komplikovaná část Tour, a i tato časovka je velmi důležitá,“ přiznal Mauro Giannetti, šéf stáje UAE Emirates-XRG.

Jako úkol pro Jamese Bonda musel opravdu páteční souboj proti časomíře některým cyklistům připadat. Zvlášť se ale čekalo, jak si s ní poradí Jonas Vingegaard, který předchozí den v horách na Tadeje Pogačara ztratil víc než dvě minuty.

„Opravdu nevím, co za tím bylo. Byl to druhý špatný den na této Tour. Obvykle přitom nemívám špatné dny, takže nevím, co se stalo,“ vracel se dánský lídr týmu Visma-Lease a Bike k předchozí etapě.

V pátek už to bylo ale pro něj i jeho celek mnohem optimističtější. Do časovky nastoupil na odlehčeném speciálu pro tuto disciplínu a od startu bylo vidět, jak mu to na silnici hezky odsýpá. A co víc, čtvrt hodiny před ním odstartoval jeho klíčový domestik Matteo Jorgenson, který si ve čtvrtek prožil ještě horší den než jeho lídr. A i on zajel chronometr výborně.

Dalších 36 sekund

Vingegaard jel dokonce tak rychle, že kousíček před cílovou čárou předstihl Remca Evenepoela, jenž startoval dvě minuty před ním. Tadej Pogačar, poslední muž na trati, však jel ještě rychleji a dánskému rivalovi nadělil dalších 36 sekund do celkové klasifikace. Nyní tak Vingegaard ztrácí 4:07 minuty. I tak byl po páteční etapě spokojený.

„Je to pro nás návrat do boje. Čtvrtek byl příšerný den, v závěrečném stoupání jsem se necítil tak špatně, ale pak mi najednou došlo. Takže jsem rád, že jsme se teď dokázali vrátit takto skvělým výkonem. Jsem zpět na své normální výkonnostní úrovni,“ pochvaloval si vítěz Tour z let 2022 a 2023.

Pochopitelně i obhájce loňského vítězství byl po časovce spokojený. „Jsem hrozně šťastný. Tato časovka byla pro mě otazníkem od prosince. Chtěl jsem, aby bylo všechno perfektní. Nejdůležitějším rozhodnutím, které jsme museli udělat, bylo, jaké zvolíme kolo,“ prozradil cyklista, který jel na stejném stroji jako v předchozích etapách.

„Důvodem je, že 99 % z roku trávím na tomto kole. Propočítali jsme, co bude rychlejší. A když na časovkářském kole nedokážete jet stejným výkonem jako na silničním, tak jsem se rozhodl, že pojedu na stejném kole, na kterém jsem strávil předchozí etapy a pojedu na něm i ty další. Rozhodl jsem se pro to nejpohodlnější,“ dodal Pogačar.

𝐄𝐋 𝐆𝐀𝐋𝐀́𝐂𝐓𝐈𝐂𝐎 POGACAR 🪐



Tadej Pogacar firma su enésimo recital en Peyragudes y deja su cuarto Tour de Francia visto para sentencia.



🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #TDF2025pic.twitter.com/6v8bglp8K0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 18, 2025

Časovka s cílem na altiportu měřila jen 11 kilometrů, a tak si navíc řekl, že pokyny od sportovního ředitele nepotřebuje. „Hned po prvním mezičase jsem se rozhodl, že pojedu bez rádia. Taktika byla dát do toho všechno od startu až do cíle, takže nebylo moc co mi říkat do sluchátka. Na druhém mezičase už jsem měl větší náskok, tak jsem věděl, že je to dobře rozjeté. Jel jsem hlavně na pocit, stačila mi jen časomíra na mezičasech,“ řekl muž ve žlutém dresu.

V sobotu už ale vysílačku potřebovat bude. V rámci Pyrenejí čeká celý peloton nejtěžší zkouška tohoto ročníku. Hned prvním stoupáním, které se jim postaví do cesty, bude slovutný Tourmalet, který se tyčí do výšky 2115 metrů a s 19 kilometry je vůbec nejdelším stoupáním dne.

Už tady je pravděpodobné, že pokud se budou Vingegaardovi kolegové cítit dobře, budou se snažit Pogačarovi odpárat jeho domestiky. Když se to nepovede, nebo se ke svému lídrovi v dlouhém sjezdu zase připojí, budou další příležitosti. Ani Col d´Aspin totiž není lehký kopec, ačkoliv jde „jen“ o druhou kategorii.

Od sedmdesátého kilometru etapy nečeká na závodníky ani kousek roviny, což je ideální půda pro různé týmové taktiky. A nemusí jít jen o ty mezi Vismou a UAE. Red Bull-Bora-hansgrohe má pouhých šest sekund od pódia Floriana Lopowitze. Ten cítí velkou příležitost sesadit z třetího místa a současně vysvléct z bílého dresu Evenepoela.