Euforie v Ústí, čekání na Kučeru a skauting v Africe. Fantiš: Spravil jsem si tady chuť

Ne, tohle není klasický nováček, který se brání a čeká dlouho na chvíli, kdy získá první body do tabulky. Fotbalisté Ústí nad Labem se po třech letech vrátili do druhé ligy ve velkém stylu. Před skoro 2 400 diváky na první pokus brali výhru nad Jihlavou (2:1). Hned při prvním ostrém startu se trefil Tomáš Vondrášek, letní posila z pražské Dukly. „Ve vápně se umím zorientovat. Je to asi tím, že jsem začínal jako útočník,“ zářil.

Tři vyložené tutovky ještě Jihlava přežila, čtvrtou velkou šanci soupeře už ne. A po přesné hlavičce zcela nekrytého Tomáše Vondráška si domácí fanoušci, kteří se znovu v krajském městě po hluchých letech učí chodit na fotbal, mohli zakřičet. „Kdo mě zná, ví, že přestože nejsem nejvyšší, jsou standardky mojí silnou stránkou. Plno gólů jsem dal právě z nich,“ popisoval střelec premiérové ústecké druholigové branky, který si ideálně naběhl na roh Pavla Moulise.

„Při oslavě jsem mu skočil na záda. Když hrával za Duklu, v podstatě mi v ní domluvil angažmá. S Pavlem se zase potkáváme, jsme velcí kamarádi. A jeho rohlíky mám rád, byl to od něj krásný centr. To nešlo nedat,“ líčil majitel 369 prvoligových zápisů, jenž v pražském klubu po minulé sezoně „nepřežil“ omlazovací kůru nového trenéra Davida Holoubka.

Ústí v provizorních dresech, jelikož várka čerstvých trikotů nestihla dorazit, v prvním poločase dominovalo, pak ho ale zabrzdil vlastenec Solomona Osaghaeho. Po pauze naopak hrozila Jihlava, mohla litovat i nastřeleného břevna do prázdné brány. A předtím nepotrestaného zákroku, za který kouč Marek Jarolím požadoval červenou kartu. Sám za protesty schytal nakonec žlutou.

Jarolím žádal vyloučení

„Hrubé ovlivnění zápasu v situaci, kdy jsme šli skoro sami na bránu. Jednoznačný faul,“ zuřil. „Hrana úspěchu je strašně tenká. Z nakoplého míče za naše stopery, z jednoduché věci, vznikla situace, kdy jsme naším levým bekem nezavřeli prostor a oni z toho dali hlavou na 2:1. To mrzí,“ pokračoval v narážce na rozhodující trefu Antonína Fantiše.

„Jsme zkušení, hru zvládáme a chceme si udržet tvář. Už to není jako v ČFL, kde soupeři v 70. minutě odpadli. Tady proti nám stojí profíci, mladí a natrénovaní kluci. Musíme se hodně kousnout,“ zamyslel se Fantiš, bývalý hráč Ostravy, Jablonce, Příbrami či Zlína. „Věřím, že klidný střed je pro nás reálný. Volno bylo hodně krátké, neměli jsme klasickou přípravu jako obvykle. Jsem rád, že jsem se zde domluvil na pokračování, spravil jsem si chuť. Bude to nejzajímavější ročník druhé ligy s týmy z Brna. Může se stát, že nebudou tolik sehraní, jsou to trochu umělé mančafty, což může být naše výhoda,“ pokračoval Fantiš.

Ústí zachvátil hlad po fotbale, na první domácí špíl dorazilo 2 370 diváků. Před pádem do ČFL jich přitom na tehdy stabilní druholigový celek chodilo pár stovek. Tentokrát si Vondrášek mohl připadat skoro jako na lize. Vždyť do Dejvic v jeho posledním působišti kolikrát tolik lidí nepřišlo. „Je to tady jiné než na Julisce, nedá se to porovnávat. Juliska je velká, lidé se tam ztratí. V Ústí je to naopak hezké, útulné. Jsem ale rád, že věrní fanoušci Dukly z kotle za mnou a dalšími bývalými hráči přijeli, vyvolávali nás. Je fajn, že si nás pamatují,“ rozplýval se s tím, že v někdejším armádním klubu při své dvouleté štaci zanechal stopu.

Pokračování Kučery? Stále nevyřešeno

Přítomen mezi fanoušky byl také fotbalista a rapper v jedné osobě Tomáš Kučera. Zda bude pokračovat v Ústí, ovšem prozradit nechtěl. Pozdravil posmutnělé hráče Jihlavy, v jejíž dresu na vrcholné scéně začínal, a po zápase dlouho seděl s koučem Habancem. Ten na něj chce čekat až do podzimu. Je si však vědom jeho úspěšně rozjeté hudební kariéry, která je s profi fotbalem obtížně realizovatelná. Jednou ze spekulací je Kučerovo působení v divizní Čáslavi.

„Kůča je kvalitní hráč. Ani bych neřekl, že obránce, protože zahraje na vícero postech, proto by ho chtěl každý. Věřím, že se domluví a že nás ještě zkvalitní, patří do základní sestavy,“ věří Vondrášek.

Manželka pomůže se skautingem v Nigérii

Majitel Přemysl Kubáň následně potvrdil, že hodlá posily hledat také v Africe. Už bez dosavadního sportovního manažera a někdejšího prvoligového fotbalisty Lukáše Zoubeleho.

„Máme plán, jak začít dělat skauting systematicky. Začneme využívat datové analýzy v určitých oblastech. I v Nigérii, v níž by měla být spojkou moje manželka pocházející z této země. Nebude řešit sportovní stránku, ale v podobných státech je vhodné, když máte člověka jako komunikační spojku z místních končin. Ze sledování a datové analýzy vyplyne třeba požadavek na detailní pohled na patnáct až dvacet hráčů. Pak je úlohou prostředníka, aby komunikoval s agenty," vysvětlil šéf.