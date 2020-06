Těšíte se, že půjdete do boje na stejném turnaji jako vaše nastávající?

„Právě, že ne. (smích) Počítali jsme, že to jednou přijde. Bude to náročné hlavně na psychiku, nějak se s tím však popasujeme. Nemám tak jeden zápas, ale rovnou dva. Její souboje jsou pro mě mnohem horší než ty moje.“

Opravdu?

„Když se biju sám za sebe, nejsem ve stresu. Pokud jsem ale jen v rohu, jsou to při každém úderu hrozné nervy. Nejraději bych tam skočil a vybojoval to za ni.“

Na druhou stranu je asi jednodušší, že budete bojovat až po ní, takže budete vědět, jak dopadla…

„Má to výhodu i nevýhodu. Nejraději bych to za sebou měl co nejdřív, abych se poté mohl věnovat jí. Takhle její zápas neuvidím, protože budu někde jinde a budu se soustředit na ten svůj. Jen mi pak řeknou výsledek. Ale nějak to zvládneme.“

Bavíte se o MMA často i doma?

„V jednom kuse. Pořád řešíme trénink, zápas a podobně. Hlavně, když se zrovna připravujeme. Ale samozřejmě si povídáme i o běžných věcech.“

Je výhoda, že oba děláte stejný sport?

„Výhody určitě převládají. Den máme naplánovaný tak, že jsme pořád spolu. Nevýhoda jsou akorát ty zápasy, protože musím trpět, když je v kleci. To stejné však platí i naopak.“

Máte o ni velký strach?

„To je jasné. Nechci, aby se jí něco stalo. Přece jen to je žena.“

Co Lucčina dcera Isabella? Chce jít ve stopách maminky?

„Ona s ní je skoro pořád na trénincích. Kouká se a sem tam si bouchne do boxovacího pytle. Možná bude chtít být jako máma, i když ona je dost velká hérečka.“ (smích)

S Luckou jste se poznali díky MMA?

„Byli jsme na tréninku v Bratislavě, kde jsme se poprvé viděli. Pak jsem přes ni sháněl nějaké fotky, začali jsme komunikovat. O měsíc později už jsme byli spolu. Teď je to zhruba osm devět měsíců.“

A už jste se stihli i zasnoubit…

„Těžké rozhodování to nebylo, ale čekal jsem na správný moment. Trochu mi plány narušila pandemie. Měl jsem jet na přípravu do Chorvatska, kde jsem ji toužil požádat o ruku. Už jsme tam spolu byli a moc se jí tam líbilo. Nakonec jsem to udělal, když to nejméně čekala. V gymu na tréninku.“

Kdy bude svatba?

„Bavili jsme se o tom, ale ještě to nemáme promyšlené. Do teď se navíc nedalo nic řešit. Odzápasíme, co máme, a pak na to vlétneme.“