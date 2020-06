Těžké životní rány stíhají Evu Samkovou. Otec Roman, se kterým měla velmi úzké pouto jí zemřel na zhoubný nádor na mozku v lednu roku 2018. Nádor poprvé diagnostikovali už když Evě bylo devět let. „Je to asi jedenáct let, co doktoři nádor odhalili. Pak ještě sedm let chodil do práce, teď je v invalidním důchodu. K tomu se přidala epilepsie, která je průvodním jevem. Míval i dvacet záchvatů za den,“ říkala v roce 2014 Evina maminka Ludmila.

Nyní se úspěšná olympionička musí vyrovnat s další tragédií, po krátké těžké nemoci jí navždy opustila i maminka. Oba rodiče ji ve sportu velmi podporovali a mají značný podíl na její veleúspěšné kariéře.

Tým Evy Samkové poskytl následující prohlášení. "Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o náročné životní situaci, které je nyní vystavena Eva Samková se svou rodinou. Po krátké, těžké nemoci včera zemřela její maminka Ludmila Samková. Eva se rozhodla v nastalé situaci věnovat veškerý čas a energii jen svým nejbližším. Prosíme tímto Vás, novináře, a také veřejnost o respektování tohoto rozhodnutí olympijské vítězky. O přípravě Evy a jejím programu pro nadcházející sezónu Vás budeme na těchto stránkách informovat."