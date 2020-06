Na věčně usměvavou královnu snowboardcrossu Evu Samkovou (27) dopadla podruhé za krátkou dobu krutá rána osudu. Otec Roman (†54) skonal před dvěma lety po dlouhém boji, o to větší šok způsobil náhlý sobotní odchod maminky Ludmily (†61) po krátké těžké nemoci. Nepřízni osudu tak nyní čelí po boku o šest let mladší sestry Jany, se kterou sdílí svůj zármutek.

Vyrůstaly spolu ve Vrchlabí, obě milují zimní sporty a koně. Že jsou sestry, nezapřou už na první pohled, a jejich pouto nyní projde dalším složitým testem. Už tu jsou jen jedna pro druhou, když nemilosrdný zásah shůry zapříčinil, že přišly i o svou obětavou a milovanou maminku »Lídu«.

Otec Roman jim zemřel na zhoubný nádor na mozku v lednu roku 2018. Nádor poprvé diagnostikovali, už když Evě bylo devět a Janě pouhé tři roky. Zpočátku vzdoroval a ještě sedm let chodil do práce, časem ovšem ztrácel naději a byl unavený věčným bojem. Bojem, který nakonec prohrál.

Snad jim od smutku aspoň trochu pomůžou jejich oblíbení koníci z Jezdeckého klubu Strážné Sedlo. Vždyť život úspěšné sportovkyně již nejednou ovlivnili pozitivně. Například se svými trenéry se seznámila právě přes hippoterapeutku Terezu Honců. Ta znala toho času nadějnou slečnu právě díky jezdeckému kroužku. A osudové setkání nakonec vedlo až k olympijskému zlatu.

To jí zase přivedlo zpět do stájí, když od rodného města dostala za svůj olympijský triumf koně, kterého pojmenovala »Pepin«. S výběrem dárku pomohla právě mamka Ludmila. „Ptali se mě, co by dítě chtělo. Já řekla, že vždycky chtěla koně. Oni se toho chytili a domluvili se s Luckou ze Strážného, kam obě naše holky chodí na koně,“ vysvětlila po slavnostním předání. „Koně jsem si přála úplně od malička a teď se mi to splnilo,“ rozplývala se dojatá »Samice«. Teď jí »Pepin« bude oporou v dalším těžkém boji.

Tým Evy Samkové poskytl ke smutné události vyjádření. „Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o náročné životní situaci, které je nyní vystavena Eva Samková se svou rodinou. Po krátké, těžké nemoci včera zemřela její maminka Ludmila Samková. Eva se rozhodla v nastalé situaci věnovat veškerý čas a energii jen svým nejbližším. Prosíme tímto Vás, novináře, a také veřejnost o respektování tohoto rozhodnutí olympijské vítězky. O přípravě Evy a jejím programu pro nadcházející sezónu Vás budeme informovat.“