Eva Samková a její zavazadla, se který vyrazila na olympiádu do Pchjongčchangu • Michal Beránek / Sport

Eva Samková vyhlíží svůj let na olympiádu do Pchjongčchangu • Michal Beránek / Sport

Eva Samková na letišti před odletem do Pchjongčchangu, kde bude obhajovat olympijské zlato... • Michal Beránek / Sport

Polibek pro štěstí. Eva Samková při odletu na olympijské hry do Pchjongčchangu. • Michal Beránek / Sport

Eva Samková ukazuje svůj talisman před odletem na olympiádu do Koreje • Michal Beránek / Sport

Není nad to se v rozpálených horách zchladit. • Instagram

Samková šla plavat do jezera. • Instagram

Jestli to nebude láska. Eva Samková s Markem Adamczykem... • Profimedia.cz

Olympijská šampionka Eva Samková vyrazila do společnosti s přítelem Markem Adamczykem • Martin Sekanina (Blesk)

Eva Samková na předpremiéře nového seriálu, který diváky zavede do zákoutí alpských velikánů. Vzadu její sportovní i televizní kolega skikrosař Tomáš Kraus. • Martin Sekanina (Blesk)

Zažívá bolest, jakou si lze jen stěží představit. Eva Samková (27) přišla během dvou let a čtyř měsíců o oba rodiče. Na vině je rakovina. Až se rána aspoň trochu zacelí, bude muset snowboardistka myslet i na sebe.

Stejná příčina, ale pokaždé jiný průběh. Zatímco tatínek Roman (+54) žil s nádorem na mozku patnáct let (zemřel v lednu 2018), u maminky Ludmily (+62) proběhla zhoubná rakovina strašidelným kvaltem. „Zemřela v sobotu po krátké, těžké nemoci,“ oznámil za olympijskou šampionku její tým.

Vyrovnat se v sedmadvaceti letech s brzkou ztrátou dvou nejbližších lidí bude neskonale těžké. Obzvlášť pro skvělý vztah, který Eva s rodiči měla. „Nejdůležitější pro moji výchovu bylo, jak to se mnou ani jeden z rodičů nehrotil. Vždycky stáli tak nějak v pozadí a nenápadně hlídali, abych dělala věci pořádně, neflákala se a nevymýšlela si, že se mi nechce,“ prozradila snowboardistka ve zpovědi Bez frází. Teď to hlídání bohužel bude jen na ní. A z vět osloveného odborníka na onkogenetiku vyplývá, že by na sebe opravdu měla dávat pozor.

Jak je to s geny a rakovinou, vysvětlil Blesku profesor MUDr. Michal Zikán. „Ani v případě, že nejbližší příbuzní onkologicky onemocněli, nemusí potomci rakovinu nutně zdědit. Musíme si uvědomit, že dnes každý třetí onemocní rakovinou a proto není výjimkou, že v rodinách je několik onkologických pacientů,“ uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce, ale vzápětí dodal: „Pokud je v příbuzenstvu více nádorových onemocnění nebo nemocní onemocněli v mladším věku či kolem padesátého roku života, tak bych genetické vyšetření doporučil.“