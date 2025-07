Soustředění v Beskydech? Ne, já jedu do Edmontonu! Trenéři to vzali super, líčí Hauser

Zatímco v extralize stále bojuje o trvalé místo v sestavě, za mořem absolvoval už třetí rozvojový kemp. Na konci června vyrazil Petr Hauser (21) do kanadského Edmontonu, kvůli čemuž vynechal vítkovické soustředění v Beskydech. „Šel jsem se zeptat trenérů, jestli mě vůbec pustí. Byli jedině rádi, že jedu. Vzali to úplně super. A ještě mě podpořili,“ děkoval plzeňský rodák realizačnímu týmu Václava Varadi.

Majitel stříbrné medaile z juniorského mistrovství světa 2023 brzy načne svou čtvrtou extraligovou sezonu. Do dospělého hokeje nakoukl ve Spartě, za kterou nastoupil do osmatřiceti utkání. Minulý rok se vrátil do mateřské Plzně, kde mu angažmá v áčku příliš nevyšlo. Po litoměřické anabázi v Maxa lize se následně ocitl ve Vítkovicích.

Právě v Ostravě vstřelil Petr Hauser svůj první extraligový gól, další pak přidal v předkole proti Karlovým Varům. Od hlavního trenéra a sportovního manažera Václava Varadi si vysloužil novou smlouvu. „Petr je talentovaný mladý hráč, který má stále kam růst. Všichni v organizaci věříme, že jeho potenciál a role v našem týmu bude dál sílit a že se stane ještě výraznější postavou naší sestavy,“ uvedl zkušený kouč v dubnu.

Stálé místo ve vítkovické ofenzivě však jisté nemá, i proto přišla vhod pozvánka na rozvojový kemp Edmontonu Oilers. Ten na něj drží práva po rozsáhlé březnové výměně, do níž byl kromě New Jersey zapojen i Boston.

„Upřímně jsem s tím vůbec nepočítal a netušil jsem, co se mnou mají v plánu. Nevěděl jsem, jestli vůbec pojedu, hodně jsem o tom přemýšlel. Určitě mě ale zajímalo, jaké to tam je. Chtěl jsem vidět nejen kemp, ale i místo, kde se hrály poslední dvě finále Stanley Cupu,“ popisoval Hauser pro vítkovické webové stránky.

Sami mě kontaktovali, byl jsem nadšený

Kempu se zúčastnil spolu s dalšími šestadvaceti hokejisty, na které Oilers buď získali práva, nebo je dříve draftovali. „Neměl jsem informace, jestli už nejsem moc starý nebo jestli jsem vůbec v jejich plánech,“ ohlížel se. „Nakonec mě z Edmontonu sami kontaktovali, že mi posílají pozvánku na kemp. Byl jsem z toho nadšený.“

Hauser po příjezdu do Kanady absolvoval testy a lékařskou prohlídku. Pak už následovaly nácviky herních situací, semináře či osvěta o nutričním poradenství. „Testy, komunikace s trenéry nebo fyzioterapeuty, to vše už bylo v New Jersey víceméně podobné. Ale musím říct, že tady to bylo ještě o něco podrobnější. Dělali jsme například i testy s očima, koordinace, paměť... Bylo to fakt hodně podrobné vyplňování na počítači do databáze,“ líčil Hauser.

Vysoký útočník tak musel oželet i týmové soustředění v Beskydech, kam vítkovičtí hokejisté vyrazili jen krátce poté, co polykali tréninkové dávky v Tatrách. Teď už mají krátkou dovolenou, po níž poprvé vyrazí na led. „Nevím, jestli bych mé aktivity nazval jako odpočinková dovolená,“ usmíval se Hauser. „Je to super relax, užívám si to, ale docela tady makáme na kolech. Takže je to víceméně udržovací trénink a dáváme si do těla.“

Před začátkem nové sezony čekají Vítkovice přípravné zápasy s Porubou, Třincem, Zlínem a Olomoucí. Mezi ně navíc přidají turnaj ve Zvolenu, kde kromě domácího celku změří síly s Banskou Bystricí a slovinskou Ljubljanou.