Tak co se stalo s Českou sportovní? Končí?

„Ne ne, Česká sportovní dělá jedinou věc: omezuje činnost.“

Důvod?

„Pochopitelný. Pro agenturu byl rozhodující její výrazný manažerský podíl na Davis Cupu a Fed Cupu. Jenže ITF udělala onu zásadní změnu, když překopala formát obou soutěží, takže pro nás už prostor nezbyl. Tím pádem Česká sportovní ztratila svůj základ, ale nadále působí v rámci Star Teamu a aktivit vyplývajících z reklamních smluv.“

Ale vždyť i Star Team se vám rozpadá – kariéru ukončili Strachová , Knapková, Berdych , Štěpánek, odešel Krpálek , zbývá jen Kvitová a držák Jágr , co?

„My sledujeme i nějaké olympijské cíle, podepsali jsme nové smlouvy s oštěpaři Vadlejchem a Ogrodníkovou. Stále máme Kvitovou, využívám třeba i Šafářovou a Berdycha.“

Pád Černoškova impéria tudíž není na pořadu dne?

„Stáhl jsem se více do Prostějova a my loni udělali všech pět titulů mistrů republiky – baby tenis, mini tenis, mladší i starší žáci, dorost. Na zahajovací akci pana prezidenta Kaderky na Spartě bylo z šestnácti hráčů sedm mých. Kdo má takové portfolio?“

Na co se tedy zaměřujete?

„Sice mám 72 let a snažím se trochu si přeorganizovat čas, ale ten tenis mě hrozně baví. Rozhodl jsem se zkusit ještě jednou trefit někoho, jako jsem trefil Hingisovou , Nováka, Kvitovou, Šafářovou, Berdycha. Ty talenty mám pod dlouhodobými smlouvami do roku 2025, 2026, to je ještě pět šest let práce. To je to, čím žiju. A já chci, aby to mělo nějaký smysl a výsledek. Abychom vrátili slávu českému mužskému tenisu a udrželi tu v ženském.“

To vše pod křídly Prostějova, nikoli České sportovní?

„Já to mám diverzifikované. Třeba sestry Fruhvirtovy, obrovské naděje, jsou pod hlavičkou České sportovní. Lehečka, Svrčina a Siniakov jsou pod M-Sport service, což je moje servisní organizace v Prostějově. A TK Plus je spíš firma, která dělá významné projekty. Letos Zlatou tretru, bude to špičková akce.“

Máte i nemálo kritiků. A ti už možná větří, že přichází jejich čas...

„Víte, já si nikdy nevytvořil iluzi, že mě mají všichni rádi a nikdo mi nezávidí. Tipuju, že třetina lidí mě nemusí, třetina mě velice respektuje a třetina mě miluje. Teď je otázka, jak se s kým potkáte. Podle mě ale cesta, že tě všichni milují a že chceš být u všech oblíbený, je cesta do pekel. Jednoznačně.“

Sice máte pod palcem talenty a Kvitovou, nicméně míval jste v podstatě monopol na celý český tenis. Co bude teď? Roztříštěnost a větší rozhádanost?

„Nemyslím si. Samozřejmě klíčovou roli má Český tenisový svaz a jeho prezident, dojde k přirozenému střídání stráží. Jak říká jedno krásné francouzské přísloví: Hřbitovy jsou posety samými nenahraditelnými. Já se za nenahraditelného nepovažuji. Snažím se, aby po mně něco zůstalo a aby ten konec byl důstojný.“

Kdo bude vaším následovníkem?

„Tak především stoupla role tenisového svazu. A někdo další? Abyste zvládli tenis, musíte zvládnout hráče. Kdo nemá hráče, těžko může ovládnout český tenis.“