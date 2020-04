Kvitová, Strýcová a další na Spartě. Špičkový tenis bude už v květnu | iSport.cz

2016. Olympijská radost netrvala jen po slavný zápas se Serenou a Venus. Strýcová a Šafářová to dotáhly až k bronzové medaili. • archiv Sportu

2014. All England Club jí svědčí! Takhle Kvitová pózovala s druhou trofejí z Wimbledonu • archiv deníku Sport

2016. Olympijský turnaj v Brazílii skončil pro Petru v semifinále, cestou do něj porazila třeba Caroline Wozniackou • archiv deníku Sport

Co se dělo na Fed Cupu? Barbora Strýcová dostala vítěznou pusu od přítele, Petra Kvitová hladila Lucku Šafářovou po vlasech, boji s Američankami přihlíželi i slavní fotbalisté... • Koláž VIPsport

My ten Fed Cup zase vyhráli! Petra Kvitová, Petr Pála, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová zvedají pohár pro vítěze... • Michal Beránek / Sport

Lucie Šafářová, Barbora Krejčíková, Petr Pála, Kateřina Siniaková, Petra Kvitová a dole Barbora Strýcová pózují s Fed Cupem. Pošesté za posledních osm let... • Michal Beránek / Sport

Mezinárodní tenisová sezona je kvůli koronaviru přerušená a obnovení je nejisté, ale tuzemská špička půjde do akce. Český tenisový svaz připravil na rozehrání seriál, který zahájí turnajem O pohár prezidenta ČTS a účast na pražské Spartě přislíbili Petra Kvitová, Barbora Strýcová a kompletní daviscupový tým v čele s Jiřím Veselým. Hrát se má od 26. do 28. května.

Turnaj se uskuteční bez veřejnosti, ale bude přenášen v televizi a na streamech, takže fanoušci o duely nepřijdou. Organizátoři jsou připraveni dbát na pravidla a omezení ohledně šíření nemoci covid-19. „Areál bude uzavřen a budou zde jen hráči, jejich týmy a rozhodčí, abychom splnili nařízení vlády,“ řekl ČTK ředitel turnaje David Trunda.

Podle jeho slov už účast ve dvouhře žen potvrdily dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová, Strýcová, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. „Bude dobré mít zase nějaký adrenalin a být s lidmi okolo,“ řekla Kvitová ČTK minulý týden.

Na osm startujících by je mohly doplnit světová trojka Karolína Plíšková, její sestra Kristýna, loňská finalistka Roland Garros Markéta Vondroušová nebo další z domácích hvězd Karolína Muchová. „Čekáme na jejich vyjádření,“ řekl Trunda.

Obsazení dávali do kupy kapitáni týmových reprezentací - ženský turnaj fedcupový lodivod Petr Pála a muže daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil. Tomu potvrdili start Veselý i celý výběr z úspěšné kvalifikace na Slovensku Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva a Jonáš Forejtek. Ty doplní Tomáš Machač, Michael Vrbenský a Jiří Lehečka.

Hrát se bude klasicky v pavouku, ženy na dvorci s tvrdým povrchem a muži na antuce. Každý účastník obdrží za start 50 tisíc korun, z kterých může část nebo celou sumu věnovat na charitu a výsledný šek svaz předá na boj proti koronaviru.

Projekt už před měsícem avizoval šéf svazu Ivo Kaderka. „Bude to první silný signál, že se český tenis vrací. Soutěžní zápasy se nedají v přípravě nijak stoprocentně nahradit. A přitom jsou pro návrat na turnaje tak důležité,“ uvedl.

Na zahajovací turnaj ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Začít se má ve Starých Splavech 22. června a plán je až do začátku prosince. Pod širým nebem na antuce se bude hrát v Prostějově, Liberci, Ostravě, Přerově, na pražské Štvanici a na Spojích. Následovat by měla halová část, ale pokud se rozběhne světová sezona, seriál bude ukončen.

Každý turnaj bude mít dotaci 980 tisíc korun, z které vítěz získá 150 tisíc. „Je to forma podpory hráčům z nižších pater, aby si v době krize něco vydělali. Kdyby se půl roku nehrál tenis, bojovali by o holý život,“ uvedl Kaderka.