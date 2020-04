Události, které koronavir nezhatí: Zlatá tretra nebo SP ve vodním slalomu | iSport.cz

Vinou současné pandemie koronaviru se ruší jedna sportovní akce za druhou. Několik událostí ale fanouškům neunikne a sportovní kalendář by se měl vrátit do normálních kolejí především opět na podzim. Podívejte se na jejich přehled.

Koronavirová kalamita ovlivní i jednu z největších cyklistických akcí na světě - Tour de France. Francouzský prezident Emmanuel Macron prodloužil v zemi karanténní opatření do 11. května a oznámil, že akce s velkým počtem lidí půjde pořádat nejdříve v polovině července. Pokud se Tour tedy vůbec pojede, bude to muset být v náhradním termínu. Podle posledních informací by nejslavnější cyklistický závod světa měl začínat 29. srpna. Peloton odstartuje v Nice a šampion bude korunován o tři týdny později 20. září v Paříži.

Aktuální situace dopadá i na mistrovství světa silničních motocyklů. Na konci května se nepojede Velká cena Itálie v Mugellu, na začátku června se neuskuteční ani Velká cena Katalánska v Barceloně. Už dřív byly Velké ceny Thajska, Ameriky a Argentiny přesunuty na podzim, odložené Grand Prix v Jerezu a v Le Mans zatím náhradní termín nemají. Do konce května se má rozhodnout, zda se podle původních plánů pojede Velká cena České republiky v Brně. Závody MotoGP by se každopádně souvisle mohly rozjet znovu od podzimu.

Události, které koronavir nezhatí: Zlatá tretra nebo SP ve vodním slalomu

Fanoušci atletiky přece jen nepřijdou o největší český mítink Zlatá tretra. Z původního termínu 22. května byla tato důležitá atletická akce posunuta na 8. září. Zlatá tretra je v tomto roce součástí nové World Athletics Continental Tour Gold, která je druhou nejvýznamnější sérií jednodenních mítinků po Diamantové lize.

Tuzemští sportovní příznivci by neměli přijít ani o zářijový světový pohár ve vodním slalomu. Podle původního plánu se má konat v pražské Troji ve dnech 18. - 20. září.

Současná krize způsobená pandemií koronaviru by se neměla dotknout ani dalších podzimních a zimních sportovních událostí roku 2020. V říjnu tak fanoušci dorazí na Velkou pardubickou. V listopadu se počítá za účasti českého týmu s finálovým turnajem Davis Cupu v Madridu. A v prosinci by nic nemělo bránit startu světového šampionátu v plavání v krátkém bazénu, které uspořádá Abú Zabí. Závěr roku okoření mistrovství Evropy házenkářek v Dánsku a Norsku.

