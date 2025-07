Poprvé od roku 2018 bude chybět ve wimbledonském finále. Při turnaji, kde se mu dávali největší šance na zisk rekordního pětadvacátého grandslamu, mu znovu vypovědělo tělo. Zranění, které si Novak Djokovič přinesl z předchozího zápasu, udělalo z osmatřicetiletého veterána v semifinále s o patnáct roků mladším Jannikem Sinnerem pouze diváka s nejlepším lístkem na centrkurt (3:6, 3:6, 4:6). „Nebyl to příjemný pocit, nemohl jsem se hýbat, tak jak bych chtěl,“ klopil hlavu Djokovič, jehož poslední grandslamový titul je z US Open 2023.

V letošní sezoně dokráčel v Melbourne, v Paříži i v Londýně vždy mezi čtyři nejlepší. V Austrálii vzdal Djokovič semifinále po prvním prohraném setu kvůli zranění levé nohy, na Roland Garros ho jasně přemohl Sinner stejně jako ve Wimbledonu, kde byla srbská legenda handicapovaná pravděpodobně zraněním třísla z předchozího utkání s Flaviem Cobollim.

„Už to není smůla, ale prostě můj věk, opotřebování těla. Tahle realita na mě za poslední rok a půl doléhá jako nikdy. Když jsem zdravý a čerstvý, dokážu hrát pořád výborný tenis. Ale zápasy na tři vítězné sety jsou pro mě už fyzické trápení. Čím déle jsem v turnaji, tím hůř se cítím. A v posledních kolech musím čelit Alcarazovi nebo Sinnerovi. Tihle kluci jsou mladí a fit a já mám nádrž zpola prázdnou. V takovém stavu je skoro nemožné vyhrát,“ zhodnotil Djokovič brutálně upřímně, čím prochází.

V sezoně má zápasové skóre 26:9, vyhrál stý titul kariéry v Ženevě, co do počtu letos získaných bodů je třetí nejlepší za dominantním duem A+S. Ve svém věku už ale hraje tenis jen pro grandslamové trofeje a fakt, že pravidelně končí těsně pod vrcholem, ho užírá.

„Protože nevím, co už mám dělat jinak. Denně věnuju hodiny péči o tělo. Chtěl bych vidět někoho jiného na okruhu, kdo tomu dává víc než já. A odměna nepřichází,“ posteskl si, jedním dechem však dodal. „Spoustu let se mi práce vracela, takže se teď nechci rouhat. Bůh mi toho nadělil tolik a mé tělo drželo tak dlouho, že teď nechci hořekovat nad zraněními. Snažím se prostě vytěžit maximum z toho, co ve mně zbývá. Jenže zranění jsou ubíjející,“ litoval dvojnásobný otec, jenž odmítl myšlenku, že hrál svůj poslední Wimbledon. „Plánuji vrátit se minimálně ještě jednou, ještě si tu chci v budoucnu zahrát na centrkurtu.“