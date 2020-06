Mladé děvče se s predátorem seznámilo během veřejného bruslení. Mladý hokejista pracoval na zimním stadionu, a když kamarád Charlotty upadl tak nešťastně, že srazil i dívku a zlomil jí ruku, tak to byl právě Tom, kdo ji přispěchal na pomoc.

Nevinná situace přerostla v nevhodný vztah. Britský mládežnický reprezentant začal korespondenci, kde postupnými krůčky přinutil svou oběť k zaslání mnoha nevhodných fotografií. Charlotte přiznala, že si svou chybu uvědomila až dlouho poté.

„Časem to bylo čím dál intenzivnější. Začalo to nevhodnými zprávami a pak si začal žádat fotky. Myslela jsem si, že je to normální průběh, když se o sebe zajímají kluci a holky. Když mi bylo čtrnáct, tak mi řekl, že se mezi námi nesmí nic stát, dokud mi nebude šestnáct. Takže když mi bylo šestnáct, vyzvedl mě u nás v ulici a odvedl si mě domů, kde jsme měli sex. Poté mě odvezl na zastávku. Později mi jen napsal, že se cítí špatně, protože byl s jinou dívkou, a nechce, aby to zjistila.“ popsala průběh vztahu Charlotte.

I když nevhodný vztah skončil, tak se nadále setkávali. Dospívající slečna Flaniganová začala totiž pracovat také na zimním stadionu. „Nic jsem proti němu tenkrát neměla, protože jsem si nemyslela, že udělal něco špatného.“ Že to tak nebylo, jí došlo, až když jí kontaktovala policie, kde si stěžovali další Squiresovi oběti.

„Uvědomila jsem si, jak moc naivní jsem byla. Obviňovala jsem se velmi dlouho, ale časem mi došlo, že to nebyla má chyba,“ prozradila Charlotte. I když se po letech alespoň částečně smířila s traumatickým zážitkem a doufá, že vězení Tomovi pomohlo, tak odpuštění pro bývalého hráče Sheffieldu Steelers a Hullu Stingrays nemá.

Zvrhlík byl odsouzen v roce 2017. Vyměřený trest byl pět let a čtyři měsíce odnětí svobody za jeden prokázaný sexuální styk s nezletilou a čtyři případy sexuálního obtěžování nezletilých. V letošním roce může požádat o podmíněné propuštění.