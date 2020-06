Kvitová upřímně o odvrácené straně slávy: Snášela jsem to hrozně blbě

Zná to každý sportovec, který dosáhl ostře sledovaného úspěchu. Zájem fanoušků najednou vylétne stejně raketově - a popasovat se s ním může být dost složité. Přesně to si prožila i tenistka Petra Kvitová (30). Poprvé, když v roce 2010 pronikla do semifinále Wimbledonu, a když o rok později slavný turnaj vyhrála, doslova se jí změnil život.

„Bylo to nečekané. Pro lidi i pro mě. Nevěděla jsem, kde jsem. Všechno jsem měla rozmazané. Netušila jsem, co všechno to bude obnášet a co mě čeká,“ přiznává Petra Kvitová při vzpomínce na rok 2011 v upřímném rozhovoru pro iSport Premium. A přišel šílený kolotoč…

„Snášela jsem to hrozně blbě. Už rok předtím, když jsem se probojovala ve Wimbledonu do semifinále, jsem cítila určitý mediální dopad, ale tohle bylo ještě něco totálně odlišného,“ popisuje obří vlnu zájmu.

Petra Kvitová a Martina Navrátilová před originálem trofeje pro vítězku Wimbledonu - jméno Kvitová je na něm (zatím) jednou, to Navrátilové devětkrát







„Když jsem vyšla v Prostějově, kde jsem tehdy ještě bydlela, zastavovali mě lidi. Jedla jsem v restauraci a lidi za mnou chodili pro podpis a fotku. Bylo to takový všelijaký,“ přemítá s odstupem česká hvězda. „Časem jsem si na to nějak zvykla, ale první rok byl těžký,“ dodává Petra Kvitová , která si novou vlnu popularity prožila i po svém návratu na kurty po přepadení, při němž utrpěla vážné zranění ruky.

Vše vrcholilo na Australian Open 2019, kde dokráčela až do finále. V tom sice prohrála s Japonkou Naomi Ósakaovou, ale diváci v hledišti jí aplaudovali jako vítězce. „Taky jsem to cítila. Porážka mě hrozně bolela, ale energie od nich byla hezká. Když jste kousek od vítězství, moc to bolí. Ale finále grandslamu po tom všem, čím jsem si prošla, je prostě neuvěřitelné.“