Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář blízko štaci u mistra Nizozemska, Sparta řeší gólmany

Fotbalisty Dukly po sedmi měsících opouští Portugalec Jorginho. Sedmadvacetiletý levý bek či záložník už za Pražany nenastoupil do přípravného utkání v Mladé Boleslavi a přestoupil do gruzínského Torpeda Kutaisi, s nímž ho bude čekat kvalifikace Konferenční ligy.

Jorginho navzdory poměrně velkému očekávání naskočil v minulé ligové sezoně za Duklu jen do osmi utkání a nepatřil do obvyklé základní sestavy. „Neprobojoval se do základní sestavy v jarní části a nyní se situace jevila velmi podobně. Přišla zajímavá nabídka z klubu, který bude bojovat o evropské poháry, a my jsme mu v tom nechtěli bránit,“ uvedl nový sportovní ředitel Dukly Martin Hašek.