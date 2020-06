Zpověď Kvitové: Po napadení se to nikdy nezahojí. Jak řeší popularitu? | iSport.cz

Před deseti lety vtrhla Petra Kvitová do top tenisové šlechty. Zakotvila v ní dvěma wimbledonskými tituly, prvenstvím na Turnaji mistryň i druhým místem na světovém žebříčku. • Michal Beránek / Sport

Radost české tenistky Petry Kvitové po postupu do dalšího kola na turnaji v Praze ve Stromovce • Michal Beranek / Sport

Česká tenistka Petra Kvitová přichází na kurt do zápasu s Barborou Krejčíkovou při turnaji v pražské Stromovce • Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina

Tak to české tenistce Petře Kvitové v letních šatech sluší • Michal Beránek / Sport

Je po tréninku na kurtech Sparty v pražské Stromovce, ovšem spíš byste Petru Kvitovou tipovali na modelku. Tak jí to v letních šatech sluší. • Michal Beránek / Sport

Petra Kvitová prošla v posledním desetiletí změnami. Zhubla, její postava je vyrýsovanější než bývala, ale také má na duši po pekle, které by nikomu nepřála, jizvu, co hned tak nezmizí. • Michal Beránek / Sport

Před deseti lety vtrhla Petra Kvitová do top tenisové šlechty. Zakotvila v ní dvěma wimbledonskými tituly, prvenstvím na Turnaji mistryň i druhým místem na světovém žebříčku. • Michal Beránek / Sport

Před deseti lety vtrhla do top tenisové šlechty. Zakotvila v ní dvěma wimbledonskými tituly, prvenstvím na Turnaji mistryň i druhým místem na světovém žebříčku. Dnes je z ní vyzrálá žena, ale na vrcholu se drží pořád. Těžké životní zkoušce navzdory. Petru Kvitovou, třicetiletou ranařku z Fulneku, žene vpřed ještě jeden velký cíl. O jaký jde si přečtěte v rozhovoru pro iSport Premium, ve kterém česká tenistka zavzpomínala na své začátky. Promluvila také o vztahu s otcem a hekotu Marie Šarapovové.

Je po tréninku na kurtech Sparty v pražské Stromovce, ovšem spíš byste ji tipovali na modelku. Tak jí to v letních šatech sluší. Petra Kvitová prošla v posledním desetiletí změnami. Zhubla, její postava je vyrýsovanější než bývala, ale také má na duši po pekle, které by nikomu nepřála, jizvu, co hned tak nezmizí. „Úplně se nezahojí asi nikdy,“ přiznává na rovinu.

Poznáte, odkud je tahle fotka?

„Wimbledon 2010.“

Podle čeho jste to tak rychle poznala?

„Znám oblečení z toho roku, protože jsem v něm postoupila do semifinále. Oblíbila jsem si ho a ten rok jsem v něm měla hodně fotek.“

Máte ho schované?

„Myslím, že mám. Buď já, nebo rodiče.“

Jste pověrčivá? Třeba fotbaloví trenéři nemění košile, dokud neprohrají.

„Dostáváme skoro co čtvrt roku, možná ještě častěji, nové oblečení, takže pověrčivost úplně není možná. Já si vozím víc kompletů. Kdyby začalo pršet nebo cokoli, tak abych na to byla připravená a mohla se převléci.“

Můžete zasahovat do tvorby oblečení?

„Nemůžu. Kdybych se cítila v oblečení nekomfortně, samozřejmě by mi ho vyměnili. Ale jinak do tvorby a výroby vůbec nezasahuju.“

Pokud se vám tenisové šaty jako ženě nelíbí, máte tedy smůlu?

„Máme dva modely, ze kterých si můžeme vybrat. Ale mně se to pochopitelně vždycky líbí.“ (směje se)

Vadí vám, když na kurtu hrajete proti hráčce ze stáje stejné značky a máte totožné trikoty, sukně nebo celé šaty?

„Občas mě to štve. Ale v poslední době už dělají dva modely, takže i když jsme u stejné značky, máme na výběr to, anebo ono.“

Domlouváte se předem, v čem vyrazí na kurt jedna a druhá?

„Právě že ne. Ale mě osobně už se stalo, že jsem viděla soupeřku, co si bere na sebe, a tak jsem si vzala jinou variantu.“

Kdybyste byla Američanka, určitě byste měla svoji vlastní řadu oblečení jako všechny důležité hráčky. Ale protože jste Češka, jste na tom trochu bita.

„Už jsem si na to zvykla. Ale když porovnám Angelique Kerberovou z Německa nebo Naomi Ósakaovou z Japonska, tak ony jsou kvůli tomu, z jaké země pochází, trošku někde jinde než já. Ale takhle to prostě je.“

Víte, jak velký reklamní zásah máte vy?

„Ne. Nevím žádná čísla.“

Kolik vás aktuálně na Instagramu sleduje lidí?

„Kolem půl milionu. Ale moc to nesleduju.“

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc a sleva na elektroniku >>>

Baví vás zásobovat sociální sítě?

„Moc ne. Někdy mám den, kdy si řeknu: ‚Dneska bych tam mohla něco dát.‘ Ale nevím co. Je těžké něco vymyslet, když mi nepřijde, že zrovna žiju super den. Jakmile jsou turnaje, tak se to tam zase dává jedna báseň.“

Ještě jednu fotku z roku 2010 jsme si pro vás připravili.

„Jó, s Berďou (Tomášem Berdychem).“

Jaká jste tehdy byla?

„Vybavuju se, že jsem na téhle tiskovce byla druhé kolo u vozu. Protože Berďa měl to finále