V pražské Troji bydlí Karolína (vlevo) a Kristýna Plíškovi kousek od sebe, přesto si do schránky posílají sem tam dopisy. • Michal Beránek / Sport

Ač na to možná nevypadají, jsou sestry Plíškovy romantické duše. Také se však v mnohém liší. • Michal Beránek / Sport

Holky to na parkovišti pořádně rozjely! • Koláž VIPsport

Šly do toho až za tmy, snad aby nebyly vidět. Přes mobilní aplikaci Tik Tok, nynější hit teenagerů, natočily dva společné tance. „Se ségrou jsme už nějaký Tik Tok dělaly. Trošku jsme se nudily, tak jsme si říkaly, jestli neudělat i týmovej,“ práskla Aha! Kristýna Plíšková .

Na večeři se holky bez absentující juniorky Bartůňkové domluvily, že jdou do toho: sestry Plíškovy, Muchová , Vondroušová a Martincová. Secvičovaly se půl hodiny. „Než se sejdete v pěti, aby to udělal každý dobře, chvíli to trvá,“ ušklíbla se Plíšková.

Výsledkem byla dvě krátká videa. „Bylo to na StarDance?“ ptala se její ségra Karolína. „Nic nás nemůže vystihnout lépe,“ křenila se Martincová. Do první řady si stouply nejlepší tanečnice Muchová s Kristýnou Plíškovou. „Muška je z nás asi nejlepší. A největší dřevo? To nebudu říkat, ale vím o něm,“ smála se »druhá« Plíšková.

Možná i podobné bláznoviny černému týmu pomáhají, že v prestižní bitvě drtí růžový výběr Kvitové .