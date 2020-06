Velká zpověď sester Plíškových: Mají jiné povahy a (ne)bere je Wimbledon | iSport.cz

V pražské Troji bydlí kousek od sebe, přesto si do schránky posílají sem tam dopisy. Ač na to možná nevypadají, jsou sestry Plíškovy romantické duše. Také se však v mnohém liší. „Sice jsme jednovaječná dvojčata, ale taky úplně jiné bytosti,“ tvrdí Karolína, ta slavnější a úspěšnější z tenisové dvojice. Pro o pár minut starší Kristýnu znamenal její úspěch břímě, už se s ním ale naučila žít. V obsáhlém dvojrozhovoru pro iSport Premium slavné sestry o sobě vzájemně leccos prozradily, proč nemohou mít společného trenéra, jak vnímají uctívaný Wimbledon, nebo koho z dvojice Federer-Nadal upřednosňují víc.

Kdy naposledy jste byly tak dlouho doma?

KAROLÍNA: „Tréninkový bloky teď trávím ve Španělsku, střídavě jsem i v Monaku. V Česku jsem dost vzácně a takhle dlouho v kuse jsem tady nebyla tak dobrých deset let.“

KRISTÝNA: „Já takhle dlouho byla doma naposledy snad v dětech.“

Trénujete teď často spolu?

KAROLÍNA: „Ze začátku jsme hrály spolu, protože jsme neměly nikoho jiného na sparing. Teď už se to snažíme mixovat, máme u sebe každá svoje týmy, víc už hrajeme s klukama.“

Nelezete si na nervy, že jste spolu až moc?

KRISTÝNA: „No, my se teď paradoxně vidíme míň, než když se normálně hrají turnaje. Tam pořád spolu chodíme na večeře, teď jsme spíš zavřené doma.“

KAROLÍNA: „Každá máme partnera, každá si jede to svoje. Vidíme se sice každý den, ale jen letmo.“

Jak náročné je trénovat, když nevíte, kdy se tenis rozjede?

KRISTÝNA: „Zrovna dneska jsem si uvědomila, že to je fakt megapakárna.“ (smích)

KAROLÍNA: „Už to začíná být fakt dlouhý. Nevíme, kdy se začnou hrát turnaje, na jakém povrchu. Je tam spousta otázek. Ale na druhou stranu máme alespoň nějakou náplň a máme co dělat. Teď trénuju tak, abych nebyla na nule, až se začne hrát.“

KRISTÝNA: „Já třeba jedu bez přestávky, neměla jsem volno ani na týden. Pořád trénuju a už je to docela dlouhý. Abych nebyla unavená, až začnou grandslamy.“ (smích)

Jste optimistky, že se letos začne hrát?

KRISTÝNA: „Myslím, že letos nějaké turnaje dají. US Open je ve hvězdách, slyšela jsem, že je to tak padesát na padesát. Ale něco podle mě proběhne. Myslím, že klidně dají turnaje na listopad nebo prosinec.“

KAROLÍNA: „Já si myslím, že už se letos hrát nezačne. Nedovedu si představit, že by se dělaly turnaje třeba jen v Evropě pro Evropany. Jen si vezměte, že teď, kdy se nejde skoro dostat na Slovensko, by se za dva měsíce dalo cestovat po celém světě.“

KRISTÝNA: „Navíc nikdo nechce hrát tenis bez diváků.“

KAROLÍNA: „My jo.“ (smích)

Vám by to nevadilo?

KAROLÍNA: „Já bych teď byla pro to hrát za každých okolností.“

KRISTÝNA: „Já taky, už je to fakt dlouhý.“

KAROLÍNA: „Chápu, že pro turnaje by to bylo blbý a byly by v minusu, ale klidně bych hrála bez lidí. Taky se nám stane, že jdeme hrát pozdě večer nebo někde nechodí lidi, jako třeba v Asii.