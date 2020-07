Mike Tyson se svou ženou na tenisovém US Open v roce 2019 • Profimedia.cz

Konečně se ukázal v celé své kráse! Boxerská »bestie« Mike Tyson (54) opravdu zase budí hrůzu a avizovaného návratu do ringu se nemusí bát. Ten chlápek je v parádní kondici!

Už pár měsíců křičí do světa, že chce po 15 letech znovu boxovat – nejlépe s životním rivalem Holyfieldem, kterému před čtvrt stoletím ukousl kus ucha. Fanoušky dosud navnadil jen několika šoty z tělocvičny, ale až teď se naplno pochlubil svojí muskulaturou.

Při reklamním focení se procházel na pláži jen v šortkách, vzpíral kyblíky s rybami a navlékl se do potápěčského. To je figura! „Jsem v nejlepší kondici svého života!“ zopakoval. Teď už mu to konečně všichni věří. Předvede se přece jen v ringu?