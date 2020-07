Hráč, nebo gambler? Vízek přiznal, kolik za měsíc prohrál v kartách

Ví se o něm, že rád sází na sport, stejně tak ale rád usedne ke karetní partii. Až se o Ladislavu Vízkovi v Chabrech vykládá, že měsíčně prohraje desítky tisíc korun… „Není to tak hrozný,“ ujišťovala ale fotbalová legenda v pořadu Česká ulička (premiéra v pondělí ve 21:15 na O2 TV Sport). Moderátorovi Michalu Hrdličkovi nicméně Vízek prozradil, kolik „zahučel“ do karet za poslední měsíc.

„Nejsem blázen prohrávat desetitisíce korun, ale jsem blázen, že hraju karty,“ usmíval se Ladislav Vízek na Hrdličkovu „podpásovku“, v níže zaznělo od jednoho ze štamgastů z chaberské hospody, že někdejší fotbalový reprezentant prohrává měsíčně hromadu peněz.

„K hospodám trošku tíhnu už od malička, protože se tam hraje kulečník, karty,“ připustil ale Vízek. „Je to pro mě zábava, život hrou,“ culil se známý hračička v České uličce. „Je pravda, že poslední dobou se ode mě štěstí odkloňuje, ale ono se unaví, a jak se říká, jednou si sedne i na vola. Takže jsem v očekávání,“ smál se.

Tak závratné částky prý ale rozhodně neprohrává. „Nepřeháním to, vždyť mám malou holčičku, tak se jí musím věnovat,“ připomněl. „Není to tak hrozný, a kdybych věděl, že si to nemůžu dovolit, tak si to nedovolím,“ ujišťoval olympijský vítěz. „A hraju opravdu v řádech… Tenhle měsíc, a to vám řeknu upřímně, protože mě to Ivan Hašek i moje dcera píšou a já to poctivě přiznávám, tak jsem tenhle měsíc zatím asi pět a půl tisíce minus,“ připustil Vízek. Což podle něho „jde“.

„Když vidím ty gamblery u těch stojanům, tak to já nehraju, musí to mít svoji logiku. Jestli se o mně říká, že jsem hazardér, tak to ne,“ tvrdila legenda Dukly. „Kasino, to už mám vyřešený, tam se asi vyhrát nedá… Ruleta byla moje oblíbená, ta mě stála asi daleko víc, než tyhlety karty,“ přiznal ještě.