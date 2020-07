Vízek o penězích ve fotbale: Za nás se neplatilo, to Šmíca má dva hotely! | iSport.cz

Být slavným fotbalistou za komunistů a dnes, to je pořádný rozdíl. Hlavně v penězích… „Narodil jsem se v blbý době,“ posteskl si legendární Ladislav Vízek v posledním díle pořadu KARLOS SHOW , kde došlo právě na porovnání finančních odměn v minulosti a dnes. Mistr Evropy z roku 1976 Karol Dobiaš pak vyprávěl, jak si jako reprezentanti při cestách do ciziny přivydělávali prodejem českého křišťálu...

Karlos Vémola ve fotbalovém díle své talkshow přivítal Karla Dobiaše, Jaromíra Blažka a právě Ladislava Vízka. Ten má co se týče příjmů porovnání se svým zetěm Vladimírem Šmicrem. „Já si myslím, že jsem byl lepší fotbalista. A on si taky myslí, že byl lepší fotbalista. Dcera to rozlouskla, ta musí stát za tatínkem,“ smál se Vízek a nakousl právě výši výplat.

„Bohužel, já jsem si v té kariéře vydělal tak na hospodu… Von má dva hotely,“ „práskl“ Vízek na zeťáka, se kterým se často špičkuje. „Podle toho by si člověk mohl myslet, že je lepší, ale oni byli líp placený, nežli my,“ má jasno olympijský vítěz. Narodil se prý v blbé době. „Ještě když se neplatilo. Já bych si strašně přál, abych hrál dneska,“ zasnil se.

KARLOS SHOW: Babiš by mě pochválil, smál se Vízek. Proč od něj lidé utíkali?

Jemu se poštěstilo alespoň v závěru kariéry vyrazit za vysněným angažmá do ciziny, v roce 1986 ho komunističtí pohlaváři pustili do francouzského Le Havru, kde strávil dva roky. „Tady bychom z fotbalu nezbohatli… Když jsem tam přišel a dostal jsem první výplatu ve Francii, tak jsem si říkal: To se spletli, tam jsou dvě nuly navíc… Nebyly,“ smál se Vízek.

„Takže tam jsem si vydělal pár peněz na to, abych si koupil hospodu, musel jsem dobře investovat. A to mě vlastně dodneška drží nad vodou,“ popsal. To další Vémolův host, Karol Dobiaš, zavzpomínal, jak si přivydělávali při cestách do ciziny s reprezentací.

„Byli jsme chudí, neměli jsme prachy. Dali nám nějaké kapesné, prodávali jsme křišťál… Podnosy, košíky, vázy,“ pálila slovenská legenda na Karlose. „Jednou jsme měli šestiramenný lustr, tak jsme ho rozložili, to nebylo jako ty vázy. A pak jsme složili pětiramenný, ale i tak jsme ho prodali!“ pobavil publikum Dobiaš.

KARLOS SHOW: Podívejte se, jak Vémola zpovídal Dudu a herce Suchánka

Hokejový díl Karlos SHOW. Jak dopadla páka mezi Terminátorem a známým bavičem?

KARLOS SHOW: Radši do držky dát, než dostat, bavil Krampol. Co ženy v boxu?