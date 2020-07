Berdych a jeho Ester: Intimní oslava svatebního výročí s luxusním dárkem!

Čas letí jako šílený. Jakoby to bylo včera, co si Ester na Azurovém pobřeží v princeznovských šatech vzala fešáka s načesanou vlnou ve vlasech a jednoho z nejlepších tenistů planety, který ji o ruku požádal tak, jak se patří - u oceánu při západu slunce v australském Melbourne.

„Měl jsem plán, jak to udělat, ale tři dny bylo ošklivo, takže to nebylo možné. Pak se udělalo krásně a stalo se to po večeři na pláži,“ vzpomínal později někdejší čtvrtý hráč světa. Útlou modelku tím dokonale zaskočil. „Nečekala jsem to. Tomáš je introvert, takže ani žádné signály z jeho strany nepřicházely,“ líčila.

Na velký den se Ester připravovala svědomitě. „Chtěla bych být odlišná. Chtěla bych mít šaty, které budou upnuté, jenom krajkové. Snažím se udržovat postavu. Abych v ten svůj velký den byla na sebe pyšná a cítila se dobře,“ vyprávěla před lety magazínu OK!

A skutečně, hrstce svatebních hostů, kteří se ubytovali v luxusním resortu Méridien Beach Plaza, z pohledu na ni přecházel zrak. Ani nahá, ani oblečená, s decentním make-upem a krásným snubním prstenem za 8 milionů korun! Snad jen tehdejší módní guru Blesku Františka Čížková našla na jejím ohozu nějakou tu chybičku. „Bohužel tělové kalhotky vychytané nejsou. Na těle se nehezky krčí, měly být subtilnější.“

Pět let od svatby Ester na půvabu nic neztratila. Vedle Tomáše, který vloni kvůli zdravotním problémům definitivně ukončil kariéru, jen kvete. A na důležité výročí samozřejmě ani jeden z nich nezapomněl. Oslavili ho spolu v nóbl baru v centru Prahy, kam manžel přinesl své milované rudé růže i present od vyhlášeného klenotníka Cartiera.

Další společnou pětiletku už třeba oslaví ve třech. „Ester je ještě hodně mladá. Nic nás netlačí. Až přijde na dítě ta správná doba, chci být táta na sto procent,“ má jasno Berdych , jehož paní zatím před ratolestmi upřednostňuje svět módy.