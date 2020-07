Ošklivá nehoda sporťačky Inny Puhajkové: Ukázala odřený zadek!

Opřela se do šlapek a málem ji to stálo zdraví! Inna Puhajková (34), sporťačka z Novy a bývalka Jaromíra Jágra, potvrdila, že i po třicítce je neposedný třeštidlo ve skvělé kondici. Jen to občas skončí bolestivě.

O víkendu si docela ostrým tempem vyjela s přáteli na nymburských rovinkách. „Podmínky jsme měli ideální, tak jsme do toho cestou do Poděbrad trochu šlápli,“ pochlubila se průměrnou rychlostí přes 28 kilometrů v hodině.

„No a pak přišel pád a bylo po srandě,“ poznamenává u fotky zezadu rozkřápnuté ochrany hlavy. „Helma to odnesla, moje hlava naštěstí zůstala celá. Nechci ani domyslet, co by se stalo, kdybych ji neměla. Buďte na sebe opatrní,“ připojila osvětu. Zejména ve větších vedrech to totiž svádí k sundání helmy.

„Domů jsem to lehkým tempem ještě nějak dojela a teď mě čeká asi pár dní domácího klidu,“ naznala a aktuální stav doložila videem své rozkročené chůze, která připomíná kachnu. „Ta »postižená« chůze není ze sedátka, ale z toho pádu. Nejspíš naražená kostrč, nevím přesně, ale bolí to.“ Na čas se bude muset Inna vrátit ke šlapání ve fitku, jelikož tam se nevybourá.